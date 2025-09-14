뉴스

정청래 "최종책임 당대표에, 찰떡같이 뭉치자"…'투톱 갈등' 진화

박원경 기자
작성 2025.09.14 16:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
정청래 "최종책임 당대표에, 찰떡같이 뭉치자"…'투톱 갈등' 진화
▲ 민주당 정청래 대표

민주당 정청래 대표가 최근 '3대 특검법' 합의안 파기 및 수정안 처리 과정에서 김병기 원내대표와 갈등을 빚은 데 대해 "당에서 일어나는 모든 일의 최종 책임은 당 대표에 있다"며 진화에 나섰습니다.

정 대표는 오늘(14일) 자신의 SNS 계정에서 "각기 다른 강물도 한 방향인 바다로 흘러간다"며 이같이 밝혔습니다.

정 대표는 "당정대(당·정부·대통령실)는 완전한 내란 종식, 이재명 정부의 성공이라는 한 방향을 보고 찰떡같이 뭉쳐 차돌처럼 단단하게 '원팀·원보이스'로 간다"고 강조했습니다.

정 대표와 김 원내대표를 비롯해 당과 정부, 대통령실 고위급 인사들은 오늘 서울 총리 공관에서 만찬을 겸한 회동을 갖습니다.

3대 특검법 처리를 놓고 당 '투톱' 간 갈등이 공개적으로 노출된 상황에서 당정 간 '원팀 기조'를 재확인하고 갈등을 봉합하는 자리가 될 것으로 예상됩니다.

이런 가운데 정 대표가 오늘 저녁 만찬을 앞두고 "최종 책임은 당 대표에 있다"며 김 원내대표와의 갈등을 수습하겠다는 뜻을 내보인 것으로 풀이됩니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박원경 기자 사진
박원경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지