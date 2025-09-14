뉴스

한동훈 "계엄해제표결 지연"…우원식 "의원 안 해봐서 그런가"

이호건 기자
작성 2025.09.14 15:57 수정 2025.09.14 16:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한동훈 "계엄해제표결 지연"…우원식 "의원 안 해봐서 그런가"
▲ 국민의힘 한동훈 전 대표

우원식 국회의장과 국민의힘 한동훈 전 대표가 12·3 비상계엄 해제 표결을 위한 국회 본회의 개회 시간을 두고 설전을 벌였습니다.

먼저 한 전 대표가 페이스북에서 자신에 대한 특검의 강제구인 시도를 더불어민주당이 적극 편들고 나섰다고 주장하면서 작년 12월 4일 새벽 국회 본회의에서 비상계엄 해제 요구 결의안 표결이 늦어진 이유를 물었습니다.

한 전 대표는 민주당을 향해 "우 의장이 그날 계엄 해제 정족수가 찼음에도 왜 바로 표결 안 한 것인지 묻는다"며 "숲에 숨어있던 이재명 당시 민주당 대표가 본회의장에 도착할 때까지 표결을 미루고 기다린 것은 아닌지"라고 주장했습니다.

이에 대해 우 의장은 페이스북에 "국회의장이 개회 시간을 정하는 것은 혼자 하는 게 아니다. 교섭단체 대표들과 협의를 해야 한다"며 "국민의힘 추경호 원내대표 등과 최종 협의를 마친 시간이 새벽 1시였다"고 반박했습니다.

우 의장은 "협의한 시간이 새벽 1시인데, 특별한 사정 변경 없이 정족수가 찼다고 의장이 마구 시간을 변경하면 절차 위반이 된다"고 밝혔습니다.

우 의장은 또 "국회의원을 안 해봐서 그런가. 법을 다뤘던 분이 이런 걸 모른다는 게 이해는 안 된다"며 "이제부터라도 알길 바라고, 알고도 그러는 것이면 명예를 훼손하기 위함이라고 볼 수밖에 없다"고 경고했습니다.

그러자 한 전 대표는 다시 페이스북에 글을 올려 "'국회의원을 안 해봐서 그러나'라는 말은 평소 우 의장 인품 생각하면 국민이 보기에 참 실망스러운 말씀"이라며 "표결 지연의 진실이 명확히 규명돼야 한다"고 재차 주장했습니다.

한 전 대표는 "당시 우리 당 의원과 민주당 의원들도 즉시 표결하라고 격렬히 항의했던 것이 영상에 남아있다. 그분들도 국회의원을 안 해봐서 그랬던 것인가"라며 "추 원내대표가 동의 안 하면 계엄 해제 표결 안 하려 했던 것인가"라고 반문했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지