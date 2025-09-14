KOVO컵, 파행 가능성 여전…대표팀 예비명단 선수도 출전 불허

대회를 취소했다가 다시 열기로 한 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기가 여전히 파행으로 이어질 가능성이 남아 있는 것으로 알려졌다.



국제배구연맹(FIVB)은 오늘(14일) 대한배구협회를 통해 한국배구연맹(KOVO)에 컵대회 재개 승인 조건을 공문으로 보냈습니다.



이 공문에 따르면, FIVB는 2025 세계배구선수권대회 대표팀 예비 명단(long lists)에 포함됐던 선수의 컵대회 출전을 불허했습니다.



25명의 예비 명단엔 현재 배구대표팀에 속한 14명은 물론, 각 소속팀으로 돌아간 11명의 선수가 포함돼 있습니다.



일부 구단은 예비 명단에 포함됐던 선수를 컵대회에서 활용할 수 없다면 대회 참가가 불가능하다는 입장을 내비쳤습니다.



KOVO는 이 문제를 해결하기 위해 세계선수권대회가 열리는 필리핀으로 신무철 사무총장 등을 급파했습니다.



현대캐피탈은 14일까지 KOVO의 답변을 기다린 뒤, 남은 대회 출전 여부를 결정하기로 했습니다.



더 큰 문제는 예비 명단에 포함돼 이미 컵대회에 출전한 선수들이 제재받을 수 있다는 점입니다.



지난 13일 남자부 A조 개막전에선 현대캐피탈과 OK저축은행이 예비 명단에 포함된 선수들을 활용해 경기를 치렀습니다.



한편 각 구단은 이번 대회를 앞두고 컵대회 일정이 규정에 위배 된다며 KOVO에 여러 차례 문의와 문제를 제기한 것으로 알려졌습니다.



당초 KOVO는 프로배구 7개 구단과 초청팀 나콘라차시마(태국)를 포함한 8개 구단이 참가하는 컵대회 남자부 경기를 13일부터 20일까지 전남 여수 진남체육관에서 열 계획이었습니다.



그러나 FIVB에 외국인 선수 출전 여부를 문의하는 과정에서 FIVB는 '세계선수권대회가 끝난 후 3주 이상의 휴식기를 가지고서 각국 리그 경기를 시작해야 한다'는 규정을 들어 대회 자체에 제동을 걸었습니다.



이에 KOVO는 14일 새벽 남자부 대회 취소를 발표했고, 수 시간 뒤 다시 FIVB의 조건부 승인을 받았다면서 대회 재개를 공지했습니다.



FIVB는 컵대회 개최 조건으로 'KOVO컵을 위한 국제이적동의서(ITC) 발급 제한', '외국팀 및 외국인 선수 참가 불허', '세계선수권대회 등록 선수의 출전 불허'를 달았습니다.



초청팀 나콘라차시마는 무관중 상태에서 연습 경기 형식으로 출전하기로 했고, 아울러 KOVO는 대회 상금을 없애고 티켓 판매도 하지 않기로 했습니다.



남자부 잔여 경기는 모두 현장 선착순 무료 관람으로 진행합니다.



그나마 예비 명단에 포함된 선수들의 출전 제재 문제가 해결되어야 대회 재개가 가능합니다.



(사진=한국배구연맹 홈피 캡처, 연합뉴스)