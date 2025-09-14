[글로벌D리포트] 3, 9 위치 뒤바뀐 스와치 주문 폭주…숨은 뜻이?

스위스 시계 브랜드 스와치가 최근 출시한 손목시계입니다.



마치 거꾸로 찬 거처럼 3이 있어야할 자리에 9가 있고, 9가 있어야할 자리엔 3이 있습니다.



불량품 같은 이 시계, 사실은 스와치가 '만약…관세가?'란 이름으로 내놓은 한정판 제품입니다.



미 트럼프 정부가 스위스에 부과한 39%의 관세가 연상되도록 해 고관세 폭탄을 풍자한 겁니다.



가격은 139스위스프랑, 우리돈 24만원으로 스위스에서만 단기간 판매됩니다.



앞서 미국은 스위스와 인접한 EU 국가들에는 관세를 15% 적용하기로 했지만, 스위스에는 39%라는 고율의 관세를 부과했습니다.



이는 트럼프 행정부가 세계 각국에 부과한 관세 중 가장 높은 수준에 해당하는 것으로, 고급 시계를 생산 수출하는 스위스 산업에 큰 타격이 됐습니다.



스와치 대변인은 이 제품이 의도적인 풍자를 담아 제작된 것이며, 스위스 정부에 대한 일종의 경고 메시지도 담고 있다고 밝혔습니다.



스와치 대변인은 해당 제품의 판매량을 구체적으로 밝히진 않았지만, "지금까지는 엄청난 성공을 거두고 있다"고 밝혔습니다.



또 미국이 스위스에 대한 관세를 변경하는 즉시 해당 모델의 판매는 중지할 거라고 전했습니다.



스와치 공식 웹사이트에서는 이 제품에 대한 구매가 폭주해 배송이 1∼2주가량 지연될 수 있다고 안내하고 있습니다.



스위스 정부는 현재 계속 미국과 관세 인하 협상을 추진하고 있습니다.



고관세 폭탄을 얻어맞은 이유가 트럼프 대통령이 관세 협상에 의지를 보이지 않은 스위스 대통령에게 격노했기 때문이라는 뒷말도 나왔었지만, 러트닉 미 상무장관은 최근 CNBC 인터뷰에서 스위스와 합의가 이뤄질 수 있다는 긍정적 입장을 내비쳤습니다.



