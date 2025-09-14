'이종섭 도피의혹' 이충면 전 안보실 비서관, 특검 참고인 조사

▲ 이충면 전 국가안보실 외교비서관이 14일 서울 서초구 순직해병특별검사팀 사무실로 출석하고 있다.

채 상병 사건 수사 외압 논란이 불거진 뒤 이종섭 전 국방부 장관의 '호주 도피' 의혹과 관련해 이충면 전 국가안보실 외교비서관이 특검팀에 소환됐습니다.이명현 특검팀은 오늘(14일) 오후부터 이 전 비서관을 상대로 참고인 조사를 진행하고 있습니다.오늘 낮 1시쯤 서초동 특검사무실에 출석한 이 전 비서관은 '윤석열 전 대통령이 이 전 장관 호주대사 임명을 준비하라고 지시했나', '안보실에서 방산 공관장회의를 급히 기획했나' 등 질문에 아무런 답을 하지 않고 조사실로 향했습니다.이 전 비서관은 2023년 7월 채상병 사망 사건 당시부터 지난해 3월 이 전 장관의 호주대사 임명 시기에 안보실에서 외교비서관을 지냈습니다.특검팀은 이 전 비서관을 상대로 이 전 장관 호주대사 임명 추진과 귀국 과정 등에서 안보실이 관여한 부분을 조사할 것으로 보입니다.특검팀은 이 전 장관에게 귀국할 명분을 주고자 급조됐다는 의혹이 제기된 방산 협력 공관장 회의가 안보실 주도로 기획된 게 아닌지 의심하고 있습니다.이 전 장관은 채상병 사건 수사 외압 의혹의 핵심 피의자로 고위공직자범죄수사처 수사선상에 올라 출국금지 조처가 내려졌지만, 지난해 3월 4일 윤 전 대통령에 의해 호주대사에 임명됐습니다.그로부터 나흘 뒤인 8일 법무부의 출국금지 해제로 호주로 떠났다가 여론이 급격히 악화하자 그달 25일 열리는 방산 협력 공관장회의에 참석한다는 명분으로 귀국했습니다.이 전 장관은 같은 달 29일 호주대사직을 사임했습니다.특검팀은 해당 의혹과 관련해 오는 17일 당사자인 이종섭 전 장관을 참고인 신분으로 불러 조사할 예정입니다.(사진=연합뉴스)