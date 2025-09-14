샌프란시스코 이정후·다저스 김혜성 결장…오타니는 49호 홈런

▲ 설명문

이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(로스앤젤레스 다저스)의 '절친' 대결이 미뤄졌습니다.이정후와 김혜성은 오늘(14일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 경기에 나란히 결장했습니다.올해 정규시즌에서 총 13번 맞붙는 샌프란시스코와 다저스는 13∼15일, 3연전을 벌이는 중입니다.13일에 이정후는 출전했지만, 김혜성이 결장해 맞대결이 무산됐고, 14일에는 둘 다 벤치만 지켰습니다.두 팀은 15일에 이번 3연전 마지막 경기를 치르고, 9월 19∼22일에는 다저스타디움에서 4연전을 펼칩니다.22일 경기가 정규시즌 마지막 맞대결입니다.난타전이 벌어진 경기에서 다저스는 샌프란시스코를 13대 7로 눌렀습니다.다저스는 3회초 오타니 쇼헤이가 중앙 펜스를 넘어가는 시즌 49호 솔로포를 쳐 추격을 시작했고, 2아웃 1루에서 터진 테오스카 에르난데스의 1타점 2루타로 3대 4로 따라붙었습니다.에르난데스는 5회 노아웃 만루에서 역전 2타점 2루타를 쳤고, 마이클 콘포토의 희생 플라이, 미겔 로하스의 볼넷과 도루로 이어간 1아웃 2, 3루에서 벤 로트벳이 2타점 2루타를 작렬해 다저스가 9대 4로 달아났습니다.다저스는 6회에도 로하스의 2타점 2루타 등으로 3점을 보태며 승기를 굳혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)