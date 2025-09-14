뉴스

기후변화, 국립공원 동식물 삶에 영향…산란 시기 앞당겨져

서동균 기자
작성 2025.09.14 14:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
기후변화, 국립공원 동식물 삶에 영향…산란 시기 앞당겨져
▲ 올해 2월 15일 지리산국립공원 구룡계곡에 큰산개구리가 낳은 알.

기후변화로 국립공원에 사는 동식물들의 삶도 크게 변화하고 있는 것으로 나타났습니다.

국립공원공단은 '생물계절' 관찰 결과, 개구리와 새는 산란 시기가 당겨지고 나무에 잎이 났다가 떨어지기까지의 기간(착엽 기간)이 길어지는 등 변화를 확인됐다고 밝혔습니다.

생물계절은 계절이 달라짐에 따라 동식물의 생활현상이 변하는 것을 말합니다.

공단에 따르면 지리산국립공원 큰산개구리 첫 산란 시기는 지난 15년 사이 약 18일 빨라진 것으로 나타났습니다.

큰산개구리는 제주도 등에 서식하는 종으로 '기후변화 지표종' 중 하나입니다.

한려해상국립공원 홍도 괭이갈매기 산란 시기도 평균 6.5일 앞당겨졌다고 밝혔습니다.

설악산국립공원 황철봉 신갈나무 착엽 기간은 작년 193일로 2015년 145일보다 48일 늘었습니다.

지리산 천은사골과 월출산 경포대계곡 나무 착엽 기간은 같은 기간 각각 144일에서 186일로 42일, 163일에서 208일로 45일 늘었습니다.

국립공원공단은 "동·식물 모두에서 생물계절 변화가 뚜렷하게 확인됐다"면서 "이러한 변화가 생태계에 예측하지 못하는 영향을 일으킬 수 있다"고 설명했습니다.

(사진=국립공원공단 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서동균 기자 사진
서동균 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지