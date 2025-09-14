원안위, IAEA 총회서 안전규제 협력 강화

▲ 최원호 원자력안전위원회 위원장

원자력안전위원회는 최원호 위원장이 15~19일 오스트리아 빈에서 열리는 제69차 국제원자력기구(IAEA) 총회에 참석해 국제사회와 규제 현안을 논의한다고 밝혔습니다.최 워원장은 국제원자력규제자협의회(INRA)에서 미국, 일본 등 9개국 원자력 규제기관장들과 규제 경험을 공유하고 규제 효율성 방안에 대해 논의할 계획입니다.원전 가동 규모 세계 2위인 프랑스와는 원자력 안전 현안을, 고준위방사성폐기물 처분장을 운영 중인 스웨덴과는 사용 후 핵연료 처분시설 규제 경험 등을 공유할 것으로 전해졌습니다.한국형 원전(APR1400) 4기를 상업운전 중인 아랍에미리트(UAE)와 동일 노형 원전 규제 경험과 핵연료 규제 현황 등도 논의할 계획입니다.새 원전 건설을 추진 중인 베트남과는 원자력 안전 규제체계를 소개하고 규제 협력 사례를 공유해 파트너십을 구축할 것으로 보입니다.최 위원장은 "원자력 이용에 있어서 국제사회와의 공조는 필수"라며 "우리의 규제 경험과 전문성을 알리는 동시에 안전규제 현안을 공유하는 기회로 만들 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)