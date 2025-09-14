러, 나토 접경에 레이더 기지 건설…"유럽과 더 큰 충돌 대비"

▲ 칼리닌그라드 레이더 기지 건설 과정

러시아가 전략 군사기지로 활용하는 역외영토 칼리닌그라드에 대규모 레이더 기지를 건설 중이라고 미 시사주간지 뉴스위크가 현지시간 13일 보도했습니다.칼리닌드라드는 북대서양조약기구(나토·NATO) 회원국인 리투아니아와 폴란드 국경에 맞닿아 있습니다.이에 러시아가 장기적으로 유럽과의 더 큰 충돌에 대비하는 게 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.러시아-우크라이나 전쟁을 추적하는 오픈소스 정보 분석 그룹 토치니는 칼리닌그라드 레이더 기지 건설 사실을 처음 공개했습니다.토치니에 따르면 칼리닌그라드 체르냐홉스키 지역에 있는 이 레이더 시설은 지난달 기준 완공 직전 상태였습니다.2023년 3월부터 지난달까지 이 일대를 촬영한 위성 사진은 약 2년 반 동안 직경 최대 1천600미터에 이르는 원형 안테나 배열이 들어서는 과정을 보여주고 있습니다.이 정도 규모 대형 안테나 세트는 초저주파(VLF) 송신에 적합한데, 이는 잠수함과의 통신에 쓰이며 지구 전역에 도달할 수 있습니다.토치니는 이 시스템을 수천 킬로미터 이상 초장거리를 감시할 수 있는 첨단 레이더인 초지평선(OTH) 시스템의 일부로 보고 있습니다.토치니는 이와 관련해 "이 시설을 단순히 기존 OTH 레이더의 일부로 보지 않는다"며 "러시아 군사 영역에서 전례 없는 일로, 추가 조사와 면밀한 감시가 필요하다"고 설명했습니다.군사 전문 매체 아미 레코그니션은 칼리닌그라드 시설이 VLF와 저주파 대역을 모두 활용해 발트해와 북대서양의 잠수함과 교신하고 동유럽 전역의 나토 통신을 감청할 수 있다고 분석했습니다.이미 S-400 방공시스템, 이스칸데르 탄도미사일 부대, 발트함대 해군 자산 등이 배치돼 있는 칼리닌그라드는 러시아와 나토가 충돌하면 핵심 거점이 될 것으로 예상됩니다.특히 폴란드 국경 인근에 통신 시설이 확장된다는 소식은 러시아의 군사 행동이 우크라이나 침공을 넘어설 수 있다는 나토 동부 전선 국가들의 경고에 힘을 실어준다고 뉴스위크는 짚었습니다.토치니는 "2023년 중반 이후 러시아의 대부분 메이저 방산 공장이 대규모 확장에 나섰다"며 "칼리닌그라드 시설 설치는 러시아가 평화를 추구하지 않고 유럽을 비롯한 서방과의 더 크고 장기적인 충돌을 준비하고 있다는 관점을 강화한다"고 지적했습니다.다만 샤칼리에네 리투아니아 국방장관은 발트뉴스서비스(BNS) 인터뷰에서 "칼리닌그라드 기지는 스파이 목적이 아니라 수천 킬로미터 떨어진 영공의 항공기와 미사일을 탐지하기 위한 것"이라며 우려를 일축했습니다.(사진=토치니 홈페이지 캡처, 연합뉴스)