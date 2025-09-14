FIFA, 등록금지 징계 미준수 축구협회·광주에 징계 통보

▲ 대한축구협회 엠블럼

국제축구연맹, FIFA가 선수 등록금지 규정을 어긴 대한축구협회와 프로축구 K리그1 광주FC에 각각 벌금과 내년 상반기 선수등록 금지의 징계를 통보했습니다.축구협회는 "FIFA로부터 전날 징계를 통보하는 공문이 도착했다"며 "FIFA는 축구협회와 광주가 등록 규정을 어긴 게 명백해 징계 규정 제21조 '결정불이행' 조항을 위반했다고 설명했다"고 밝혔습니다.FIFA는 '징계절차 개시'로 명명된 공문에서 축구협회에 벌금 3만 스위스프랑, 우리 돈 약 5,250만 원을, 광주에는 향후 두 차례 등록 기간에 선수 등록 금지와 더불어 벌금 1만 스위스프랑, 우리 돈 1,750만 원을 부과했습니다.다만 FIFA는 축구협회의 벌금에 대해선 향후 1년 동안 유사한 위반 행위가 발생하지 않으면 유예해 주기로 했고, 광주 역시 유사 행위가 재발하지 않으면 두 번째 등록 금지 징계를 유예하기로 했습니다.이에 따라 광주는 2026년도 상반기 정기 등록 기간에는 선수 영입에 제재받지만, 하반기 추가 등록 기간에는 새로운 선수를 등록할 수 있는 길이 열렸습니다.이번 징계는 광주가 외국인 공격수 아사니 영입으로 발생한 연대기여금 3,000달러를 송금하지 않아 FIFA로부터 지난해 12월 17일부로 선수 등록 금지 징계를 받은 것부터 시작됐습니다.관련 업무를 보던 구단 담당자가 후임자에게 인계하지 않고 휴직하면서, 광주는 연대기여금을 송금하지 않았습니다.FIFA의 '선수 등록 제재' 징계 내용을 인지하지 못한 광주는 지난겨울 이적시장에서 10여 명의 선수를 영입해 경기를 치렀습니다.축구협회 역시 FIFA의 징계 공문을 광주에 전달했지만, 후속 절차를 제대로 확인하지 않고 광주의 선수 등록을 받아주는 실수를 저지르고 말았습니다.결국 FIFA는 지난 6월 등록금지 규정을 어긴 축구협회와 광주에 대한 징계 검토 절차를 알리는 공문을 보내왔고, 이번에 징계위원회 결정문을 통보했습니다.FIFA는 더불어 이번 결정문에 '통보된 날로부터 5일 이내 이의 제기가 가능하다'고 알려왔습니다.축구협회는 이에 대해 "FIFA의 징계를 수용하기로 했다. 향후 유사 사례 재발 방지를 위해 업무 절차를 개선했고, 이미 기술적인 보완 작업에도 착수했다"고 밝혔습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)