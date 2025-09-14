뉴스

[날씨] 남부 곳곳 폭염주의보…체감기온 33도 늦더위

SBS 뉴스
작성 2025.09.14 12:56 조회수
일요일인 오늘(14일) 남부를 중심으로 늦더위가 나타납니다.

경남과 전남, 제주 지역에 폭염주의보가 내려져 있는 가운데 오늘 양산의 낮에 체감하는 온도 33도까지 오르면서 무덥겠습니다.

반면 중부 지방은 체감하는 온도 서울이 29도에 머무는 등 크게 덥지 않겠습니다.

현재 위성 영상 보시면 전국 하늘에 구름이 가득합니다.

오늘 중부 지방 하늘에는 구름이 많겠고 남부와 제주 지역은 종일 흐린 가운데 제주 지역에는 5에서 40mm의 비가 더 내리겠습니다.

오늘 동해안으로는 너울성 파도가 강하게 밀려듭니다.

해안가 안전사고 유의해 주셔야겠고요.

또 제주 해상과 남해상에서는 돌풍을 동반해 천둥, 번개 치는 곳이 있겠습니다.

항해나 조업하시는 선박들 각별한 주의가 필요하겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 홍성의 낮 최고 기온 28도, 대구 29도, 광주도 29도 예상됩니다.

화요일에 중서부 지역에 비가 시작돼서 수요일이 되면 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고요.

영동과 남해안 제주 지역은 목요일까지 비가 이어지겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
