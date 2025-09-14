"물 차올라…추가 인원 필요" 마지막 무전 입수

<앵커>



갯벌에 고립된 중국 국적 노인을 구하려다가 숨진 해양 경찰관이, 숨지기 전 구조 인원이 더 필요하다고 무전으로 요청했던 사실이 확인됐습니다. 해경은 진상 조사를 철저히 하겠다고 밝혔습니다.



정윤식 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 11일 고 이재석 경사가 인천 옹진군 꽃섬 인근 갯벌에서 70대 중국인 남성을 구조하는 과정이 담긴 영상입니다.



윗옷을 벗은 상태로 갯벌에 고립된 남성이 있다는 신고가 들어오자, 당직 근무 중이던 이 경사는 순찰차를 타고 신고 접수 2분 23초 만인 새벽 2시 11분 현장에 도착했습니다.



홀로 현장에 도착한 이 경사는 물에 들어가 남성을 구해야 될 것 같다며, 수심이 좀 있어 보이지만 한 번 들어가 보겠다고 말합니다.



이 경사는 이어 "다른 팀원을 깨워서 보내줄까"라고 묻는 파출소 팀장의 말에, 물이 차올라서 추가 인원이 필요할 것 같다고 말한 뒤 먼저 구조에 착수합니다.



이 경사가 남성에게 다가가 자신의 조끼를 건네준 새벽 2시 56분 물은 허리까지 차올랐고 그로부터 10분 뒤 이 경사와 파출소 간에 이뤄지던 무전은 끊겼습니다.



SBS가 확보한 영상과 당시 무전 녹취록에 따르면 이 경사는 고립자를 구조할 때 원칙인 2인 1조 출동 원칙이 지켜지지 않은 채 홀로 구조에 나선 걸로 확인됐습니다.



물이 이 경사의 허리까지 차올랐던 시점에도 추가 인원은 구조 현장에 투입되지 않았습니다.



이 경사의 유가족은 분통을 터트렸습니다.



[김민식 씨/고 이재석 경사 유족 : 가면 갈수록 해경의 대처라든가 그다음에 하나씩 나오는 자료들을 보면 진짜 울화통이 터집니다.]



보도 직후 해경은 해명 자료를 통해 외부 전문가로 구성된 진상조사단을 적극 지원해 의혹을 철저히 조사하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 임동국, 영상편집 : 윤태호)