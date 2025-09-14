[AFTER8NEWS] "빚이 3초에 1만 유로씩 늘어" 파산 직전 프랑스…"덜 쉬자" 말 꺼내자 화염 휩싸인 파리

프랑스는 시위 때문에 시끄러웠습니다. 파리뿐만 아니라 남쪽 마르세유, 동쪽 리옹, 서쪽 렌 등 전국 곳곳에서 시위가 벌어져 충돌이 일어났습니다. 루브르 박물관하고 퐁피두 센터 사이 중간쯤에 있는 도심 한가운데입니다. 한국 음식점인데 시위대하고 경찰이 충돌하는 과정에서 가게에 불이 붙었습니다. 워낙 빠르게 불이 나서 경찰이 불을 끄려고 해도 소용이 없었습니다. 다음날 직접 현장 가봤는데 테라스에 있던 테이블과 탁자는 완전히 불에 타버렸습니다.



지난 목요일에 전국에서 20만 명이 시위에 참여한 것으로 집계되고 있습니다. 프랑스는 시위가 일어나면 마트나 쇼핑시설 약탈로 이어지도 합니다. 그래서 아예 유리창을 깨고 들어오지 못하도록 나무판으로 막아버리는 가게도 많았습니다. 루브르 박물관과 오르세미술관 같은 주요 관광지도 일부 문을 닫거나 완전히 폐쇄하는 곳도 있었습니다. 경찰도 전국에 8만 명이 투입됐는데 목요일 하루 5백 명이 현장 체포됐습니다. 시위대는 이번 시위를 '모든 것을 멈추자'라고 이름을 붙였습니다. 영어로는 '블로킹 에브리씽' 여기 말로는 '블로꿩 뚜'라고 합니다.



그런데 왜 20만 명이나 참여하는 전국적인 시위가 일어났을까. 먼저 이 인터넷 홈페이지 하나 보여 드리겠습니다. 숫자가 실시간으로 올라가고 있습니다. 이건 프랑스 정부 빚이 실시간으로 얼마나 늘어나고 있는지 보여주는 겁니다. 숫자를 한번 세보겠습니다. 1, 2, 3. 이 3초 만에 1만 유로 정도 늘어납니다. 우리 돈으로 1천5백만 원 정도가 됩니다. 3초 만에 나라 빚이 1천5백만 원이 늘어나고 있는 걸 보여줍니다. 프랑스 정부는 올해 나라 빚이 시간당 180억 원 정도 늘어나고 있다고 밝혔습니다.



프랑스 재정적자는 유럽에서 가장 많았습니다. 올해 1분기 기준으로 국가 누적 부채는 5,461조 원입니다. 이걸 GDP 기준으로 계산해서 다른 나라들하고 상대비교를 많이 합니다. 프랑스는 국가 부채가 GDP 대비 113%입니다. GDP보다 빚이 더 많다는 겁니다. 우리나라는 이번 정부가 확장 재정을 선택해서 부채가 늘어나고 있는데도 50%대 수준입니다. 그만큼 프랑스는 적자가 심각하다는 겁니다.



그래서 정부가 이 빚을 줄이려고 했는데, 먼저 내년 예산을 애초 계획보다 66조 원 줄였습니다. 국방예산 빼고 나머지는 동결시켰습니다. 쓰는 건 이렇게 줄이고 세금 수입을 늘리려고 고민하다가 아이디어를 하나 냈습니다. 그게 뭐냐면, 공휴일을 이틀 줄이자는 아이디어입니다. 쉬는 날을 줄이면 세수가 더 늘어난다는 계산에 따른 겁니다. 재정 위기설이 나올 만큼 프랑스 빚은 심각한데 시민들은 이 정부 제안에 발끈했습니다. 프랑스는 주 40시간이 아니라 주 35시간이 법정 근로시간입니다. 9 to 6가 아니라 10 to 6인 겁니다. 조금 덜 벌어도 여유있게 사는 걸 굉장히 중요하게 생각하는 게 프랑스 사람들인데 왜 우리한테 경제적으로 여유있지도 않은데 부담을 더 주냐는 겁니다. 부유세, 법인세 등 돈 많이 버는 사람한테 세금을 더 내라고 주장을 하고 있는 겁니다.



상황이 이러니까 야당도 압도적인 여론을 등에 업고 지난 월요일에 총리 불신임 안을 가결시켜 버렸습니다. 프랑스는 하원에서 총리 불신임 안이 가결되면 내각이 총사퇴해야 합니다. 헌법에 그렇게 돼 있습니다. 총리가 임명된 지 9개월 만에 또 야당의 불신임 안으로 바뀌게 된 겁니다. 마크롱 대통령은 역대 최저 수준의 지지율입니다. 여기에 18일에는 총파업이 예고돼 있습니다. 프랑스는 이렇게 나라 곳간이 비어 가는 매우 심각한 상황인데 이래저래 혼란만 커지고 해법은 찾기 어려운 상황으로 가고 있습니다. 지금까지 파리에서 전해드렸습니다.



