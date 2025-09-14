뉴스

채상병 특검, 'VIP 격노 인정' 김계환 오늘 4차 소환

한성희 기자
작성 2025.09.14 11:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
채상병 특검, 'VIP 격노 인정' 김계환 오늘 4차 소환
▲ 김계환 전 해병대사령관이 14일 서울 서초구 순직해병특별검사팀 사무실로 출석하며 승강기에 타고 있다.

윤석열 전 대통령의 수사 외압 의혹을 수사하는 채 상병 특검팀이 김계환 전 해병대사령관을 오늘(14일) 4번째로 소환했습니다.

이명현 특검팀은 오늘 오전 10시부터 직권남용과 모해위증 등의 혐의를 받는 김 전 사령관을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

오후 1시에는 직권남용 혐의 피의자 신분인 신범철 전 국방부 차관을 소환해 사건 당시 윤 전 대통령으로부터 수사기록 회수와 박정훈 대령을 향한 보복성 항명 지시를 직접 받은 것은 아닌지 추궁할 것으로 전해졌습니다.

또, 같은 시각 이종섭 전 국방부 장관 호주대사 임명과 관련해 이충면 전 국가안보실 외교비서관에 대한 참고인 조사도 이뤄질 예정입니다.

앞서 김 전 사령관은 채 상병 사건을 초동 조사한 박정훈 대령에게 이른바 'VIP 격노설'을 전달한 인물로 지목돼 지난 7월부터 지난 12일까지 세 차례 특검에 출석했습니다.

김 전 사령관은 격노설을 알지 못한다고 부인하다가 지난 7월 열린 구속영장 심사에서 입장을 번복했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지