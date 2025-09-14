최경선, 도쿄 세계선수권 여자 마라톤 29위…AG 출전권 확보

▲ 도쿄 세계선수권 여자 마라톤에서 우승을 한 케냐의 페레스 제프치르치르

최경선이 8년 만에 나선 세계선수권대회 여자 마라톤에서 완주에 성공하며 29위를 차지했습니다.최경선은 일본 도쿄 시내를 달려 국립경기장으로 들어오는 2025 세계육상선수권 여자 마라톤 경기에서 2시간 35분 42초에 달렸습니다.대한육상연맹은 최근 '2025 세계선수권 여자 마라톤에서 2시간40분 내의 기록을 작성하고 35위 안에 들면 2026 나고야·아이치 아시안게임 대표로 선발한다'고 발표했습니다.최경선은 기록과 순위, 두 조건을 모두 충족해 내년 아시안게임 출전권을 확보했습니다.최경선은 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임 동메달리스트입니다.그러나 시상대에는 오르지 못했습니다.당시 아시안게임에서 북한 김혜성이 2시간 37분 20초에 레이스를 마쳐 3위에 올랐습니다.4위가 2시간 37분 49초를 기록한 최경선이었습니다.하지만, 김혜성이 금지약물 복용 혐의로 자격 정지 처분과 기록 삭제를 당했고, 최경선이 3위로 올라섰습니다.이 외에도 최경선에게는 '불운한 순간'이 많았습니다.2017년 런던 세계선수권대회에서는 35㎞ 지점에서 김혜성의 발에 걸려 넘어졌습니다.치아가 부러지고 입술이 터졌습니다.최경선은 급하게 지혈한 뒤 다시 달렸습니다.기록은 2시간 45분 46초로 좋지 않았지만, 최소한의 목표인 완주는 이뤄냈습니다.2021년에 열린 도쿄 올림픽에서도 대회를 앞두고 도로 훈련을 하다가 다치고 레이스 중에는 근육 경련으로 쓰러지기도 했습니다.최경선은 악재가 겹친 도쿄 올림픽에서도 2시간 35분 33초로 완주해 34위로 골인했습니다.8년 만에 출전한 세계선수권에서 29위에 오른 최경선은 내년 아시안게임에서 대회 두 번째 메달 획득을 노립니다.임예진은 2시간 38분 31초로, 73명 중 37위를 기록했습니다.'도쿄 올림픽 챔피언'인 케냐의 페레스 제프치르치르는 접전 끝에 처음으로 세계선수권 금메달을 목에 걸었습니다.제프치르치르는 에티오피아의 티지스트 아세파의 등을 보며 국립경기장에 들어섰으나, 결승선을 약 100ｍ 앞둔 직선 주로에서 단거리 선수처럼 달려 역전했습니다.제프치르치르는 2시간 24분 43초로 우승했고, 아세파는 2시간 24분 45초로 2위를 차지했습니다.아세파는 지난해 파리 올림픽에서 2위를 했고, 도쿄 세계선수권에서도 2초 차로 우승을 놓쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)