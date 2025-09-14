천장 뚫은 코스피…10종목 중 1개 52주 신고가 기록

▲ 사상 최고치 행진을 이어가는 코스피

이달 들어 코스피가 사상 최고치 행진을 이어가면서 전체 상장 주식 10개 종목 중 1개 꼴로 52주 신고가를 기록한 것으로 나타났습니다.오늘(14일) 한국거래소에 따르면 9월 들어 지난 12일까지 유가증권시장과 코스닥시장에서 장중 52주 신고가를 기록한 종목은 모두 245개로 집계됐습니다.이는 현재 거래 중인 코스피와 코스닥시장 전체 상장 종목(2천660개)의 9.2%에 달합니다.대표적으로 국내 대형 반도체주가 미국 금리 인하 기대에 더해, 미국 소프트웨어 기업 오라클의 낙관적인 실적 전망에 AI(인공지능) 인프라에 대한 기대감이 커지면서 일제히 올라 52주 신고가를 경신했습니다.SK하이닉스는 9거래일 연속 상승, 지난 12일 장중 32만9천500원까지 올라 52주 신고가이자, 역대 최고가를 경신했습니다.삼성전자와 삼성전자 우선주도 같은 날 장중 각각 7만5천600원, 6만900원까지 올라 52주 신고가를 기록했습니다.정부의 자본시장 정책 수혜주로 분류되는 금융주도 줄줄이 52주 신고가 목록에 이름을 올렸습니다.대표적으로 이재명 대통령의 취임 100일 기념 기자간담회를 하루 앞둔 지난 10일 정부가 주식 양도세 부과 대상인 대주주 기준을 현행 50억원으로 유지할 것이라는 기대에 부국증권이 8만4천600원까지 올라 52주 신고가를 기록했습니다.기자회견 당일인 11일 금융주를 중심으로 일부 차익 매물이 나왔으나 다시 매수세가 유입되면서 12일 키움증권(25만9천원), 미래에셋생명(8천50원), 삼성생명(16만7천900원) 등이 일제히 장중 52주 신고가를 경신했습니다.식품주도 52주 신고가 기록 종목이 여럿 나왔습니다.넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 흥행에 한국 라면에 대한 외국인의 관심도가 높아지면서 향후 실적 개선이 기대된 영향이다.삼양식품은 지난 11일 장중 166만5천원까지 올라 52주 신고가이자 역대 최고가를 경신했으며, 농심도 12일 57만9천원으로 52주 최고가를 기록했습니다.이밖에 한미 조선협력 프로젝트인 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 수혜 기대감에 한화오션(3일·12만3천800원), HD한국조선해양(5일·43만8천원), HD현대마린솔루션(12일·22만7천500원) 등 조선주도 줄줄이 52주 신고가를 기록했습니다.코스피는 이달 들어 9거래일 연속 올라 역대 최고치를 갈아치웠습니다.지난 10일 4년 2개월 만에 사상 최고치를 기록한 코스피는 지속해 상승해 지난 12일 역대 처음으로 3,390대까지 치솟았습니다.이달 들어 코스피 상승률은 6.6%에 달하며, 같은 기간 코스닥지수도 6.3% 상승했습니다.