배구 컵대회 남자부 재개…"FIVB로부터 조건부 승인"

▲ 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기 재개

취소하기로 했던 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기가 우여곡절 끝에 재개합니다.한국배구연맹은 "오늘 새벽 국제배구연맹(FIVB)으로부터 컵대회 남자부 경기를 조건에 맞춰 개최할 수 있음을 승인받았다"고 전했습니다.FIVB는 컵대회 개최 조건으로 'KOVO컵을 위한 국제이적동의서(ITC) 발급 제한', '외국팀 및 외국인 선수 참가 불허', '세계선수권대회 등록 선수의 출전 불허'를 달았습니다.아울러 KOVO컵이 정규리그에 어떠한 영향을 미쳐선 안 된다고 제한했습니다.KOVO는 "상기 조건에 따라 대회를 열기로 했다"고 밝혔습니다.이에 따라 이번 대회에 출전할 예정이었던 초청팀 태국의 나콘라차시마는 제외됐습니다.국내 7개 팀은 변경된 일정에 따라 14일부터 전남 여수 진남 체육관에서 컵대회 남자부 경기를 재개합니다.당장 14일 오후 1시 30분에 B조 대한항공과 우리카드 경기가 열리고, 오후 4시엔 A조 삼성화재와 KB 손해보험의 경기가 이어집니다.컵대회 취소, 재개 결정으로 망신살을 자초한 KOVO는 "계속된 번복으로 팬과 관계자분들께 혼란을 일으킨 점을 진심으로 사죄드린다"며 "대회가 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.KOVO는 남자부 잔여 경기를 모두 현장 선착순 무료 관람으로 진행하기로 했습니다.기존 예매자의 티켓은 전액 환불하면서 예매된 좌석의 점유권은 유지하기로 했습니다.2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기는 FIVB의 규정을 지키지 않고 대회 일정을 짠 KOVO의 행정 난맥 탓에 좌초 위기를 겪었습니다.FIVB는 '세계선수권대회가 끝난 후 3주 이상의 휴식기를 가지고서 각국 리그 경기를 시작해야 한다'고 명시했으나 KOVO는 컵대회를 이벤트 대회라고 규정한 뒤 대회 개막을 밀어붙였습니다.FIVB는 컵대회 개최 승인을 하지 않았고, KOVO는 14일 새벽 남자부 대회 취소를 발표했습니다.그러나 KOVO는 다시 FIVB의 조건부 승인을 받았다면서 대회 재개를 공지했습니다.