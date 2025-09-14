김민재 2경기 연속 결장…뮌헨, 함부르크 꺾고 개막 3연승

▲ 뮌헨의 수비수 김민재

9월 미국 원정 A매치 2연전을 풀타임으로 소화한 김민재가 벤치를 지킨 가운데 소속팀인 독일 분데스리가 '강호' 바이에른 뮌헨은 개막 3연승의 신바람을 냈습니다.뮌헨은 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 함부르크와의 2025-2026 분데스리가 3라운드 홈 경기에서 해리 케인의 2골 1도움 활약을 앞세워 5대 0 대승을 거뒀습니다.개막 3연승을 거둔 뮌헨은 2위 도르트문트와 3위 쾰른을 승점 2차로 따돌리고 선두 질주를 이어갔습니다.뮌헨의 중앙 수비수 김민재는 교체 명단에 이름을 올렸지만, 출전 기회를 얻지 못하면서 정규리그 2경기 벤치만 지켰습니다.김민재는 이번 시즌 뮌헨이 치른 공식전 5경기에서 3경기만 뛰었고 그마저도 풀타임 출전은 3부리그 팀을 상대했던 DFB 포칼 1경기에 그치며 백업 자원으로 굳어지는 모양새입니다.뮌헨은 이날 함부르크를 상대로 볼점유율 70.5%-29.5%, 슈팅수 22개-9개로 앞서며 화력쇼를 펼쳤습니다.전반 3분 만에 세르주 그나브리의 대포알 슈팅으로 선제 결승골을 맛본 뮌헨은 전반 9분 케인이 찔러준 패스를 알렉산다르 파블로비치가 골 지역 오른쪽에서 추가골로 넣어 일찌감치 점수 차를 벌렸습니다.뮌헨은 전반 26분 상대 핸드볼 파울로 따낸 페널티킥을 케인이 키커로 나서 득점에 성공했고, 3분 뒤 루이스 디아스의 중거리 슈팅이 상대 수비수 맞고 굴절돼 골문으로 빨려드는 행운도 따랐습니다.전반을 4대 0으로 마친 뮌헨은 후반 17분 케인이 페널티지역 정면에서 오른발 슈팅으로 마무리 득점에 성공하며 5대 0 완승을 완성했습니다.2골 1도움을 펼친 케인은 개막 3경기에서 5골 3도움을 쌓아 이번 시즌 득점과 도움 부문에서 모두 1위에 올랐습니다.한편, 지난 7일 미국과의 평가전에서 오른쪽 햄스트링을 다쳐 소속팀으로 조기 복귀했던 마인츠 공격수 이재성은 라이프치히와의 분데스리가 3라운드 홈경기에 결장했고, 팀도 1대0으로 패했습니다.마인츠는 개막 3경기 연속 무승의 부진에 빠져 15위에 그쳤습니다.우니온 베를린에서 뛰는 공격수 정우영도 호펜하임과의 분데스리가 3라운드 홈경기에서 벤치에서 대기하다 팀이 3대 2로 밀리던 후반 28분 교체로 출전했지만, 공격포인트를 따내지 못했고 팀도 후반 37분 1명이 퇴장당하는 수적 열세 속에 4대 2로 패했습니다.개막전 승리로 가볍게 출발했던 우니온 베를린은 2연패를 당해 13위에 그쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)