'황희찬 골침묵' 울버햄튼, '박승수 결장' 뉴캐슬에 패배

▲ 울버햄프턴의 황희찬

홍명보호의 9월 A매치 2연전에 제외된 공격수 울버햄튼의 황희찬이 프리미어리그 2경기 연속골에 도전했지만, 무위에 그쳤고 팀도 개막 4연패의 수렁에 빠졌습니다.황희찬은 영국 뉴캐슬어폰타인의 세인트제임스파크에서 열린 뉴캐슬과 2025-2026 EPL 4라운드 원정에서 톨루 아로코다레와 투톱 스트라이커로 선발 출전해 후반 32분 교체될 때까지 77분을 소화했지만, 공격포인트를 수확하진 못했습니다.지난달 30일 에버턴과 3라운드에서 시즌 첫 골을 터트렸던 황희찬은 2경기 연속 득점을 노렸으나 2차례 슈팅이 골대를 모두 외면하며 소득 없이 물러났습니다.울버햄튼도 전반 29분 뉴캐슬의 닉 볼테마데에게 내준 결승골을 만회하지 못하고 1대 0으로 져 개막 4연패의 부진에 빠지며 최하위에 그쳤습니다.뉴캐슬의 '18세 공격수' 박승수도 출전선수 명단에 빠지면서 황희찬과의 '코리안 더비'는 성사되지 않았습니다.개막전에서 교체 명단에 포함됐다가 출전이 불발됐던 박승수는 개막 4경기 연속 결장해 아직 EPL 데뷔전을 치르지 못했습니다.뉴캐슬은 이날 승리로 개막 4경기 만에 마수걸이 승리를 따내고 1승 2무 1패(승점 5)로 9위에 자리했습니다.(사진=게티이미지)