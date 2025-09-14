[단독] "물 차올라 사람 필요"…순직 해경의 마지막 무전

<앵커>



갯벌에 고립된 노인을 구조하다 안타깝게 순직한 고 이재석 경사의 사고 전후 상황이 담긴 영상과 녹취록 등을 저희가 단독으로 입수했습니다. 이 경사는 당시 홀로 현장에 출동한 뒤에 파출소에 물이 차오르는 상황을 실시간으로 설명하고 지원이 필요하다고 요청한 것으로 확인됐습니다.



지난 11일 새벽, 인천 옹진군 꽃섬 인근 갯벌에 고립된 70대 중국인 남성 B 씨에게 자신의 구명조끼까지 건네면서 구조하다 순직한 해양경찰관 고 이재석 경사.



SBS가 사고 전후 드론 영상과 CCTV, 무전 녹취록 등을 입수해 당시 상황을 재구성해 봤습니다.



새벽 2시 7분, 야간 드론 순찰 업체가 상의를 탈의하고 갯벌에 고립된 B 씨를 발견한 뒤 인근 영흥파출소에 신고합니다.



당직 근무 중이었던 이 경사는 홀로 순찰차를 타고 2분 23초 만에 현장에 도착합니다.



드론 영상을 확인한 뒤 이 경사는 파출소에 남아 있던 다른 당직 근무자 A 팀장에게 "요구조자가 꽃섬에 있다"며 "직접 가서 이탈을 시켜야 할 것 같다"고 무전기를 통해 말합니다.



1분 뒤, A 팀장은 "사항 수신 완료"라며 이 경사를 홀로 꽃섬으로 들여보냅니다.



2시 29분, A 팀장이 "드론 순찰하는 사람들이 옆에 있느냐"고 묻자 이 경사는 "순찰하는 사람은 전망대에 있고 혼자 꽃섬에 도착했다"고 답합니다.



약 15분 뒤, 이 경사가 "입수해서 들어가야 할 것 같다"고 말하자 A 팀장은 수심이 얼마나 되는지 묻습니다.



"수심이 좀 있어 보인다"고 답하자 A 팀장은 "혼자 가능하겠냐"고 묻고, 이 경사는 "한번 들어가보겠다"고 답합니다.



2시 44분, A 팀장이 "다른 팀원을 깨워서 보내줄까"라고 묻자, 이 경사는 "물이 차올라서 필요할 것 같기는 하다"며 "일단 한번 들어가 보겠다"고 말합니다.



A 팀장은 "경찰서에 보고하고 다른 팀원을 깨워 같이 상황 대응하는 게 어떻겠느냐"고 재차 묻습니다.



이 경사가 답하는 대신 "물이 발목까지 차오른다"고 무전을 하자, A 팀장은 "발목 정도밖에 안 돼?"라며 B 씨와의 거리 등을 추가로 묻습니다.



2시 56분, 이 경사는 자신의 구명조끼를 벗어 B 씨에게 입혀주고, 무전으로 "허리까지 물이 차고 있다"고 보고합니다.



잠시 뒤 이 경사는 발을 다친 B 씨에게 본인이 가지고 있던 장갑도 벗어 발에 끼워줍니다.



두 사람의 무전이 끊긴 시각은 3시 6분.



당시 이 경사는 바다 위에 떠 있던 B 씨와는 달리 물 밖으로 머리만 내민 채 겨우 버티고 있었습니다.



3시 27분, 드론 업체가 이 경사의 위치를 놓쳤고, 3시 30분이 돼서야 영흥파출소는 이 경사와 연락이 끊겼다고 상황실에 처음 보고합니다.



이 경사가 현장으로 출동한 지 83분이 지난 시점이었습니다.



오전 9시 41분, 이 경사는 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 끝내 목숨을 잃었습니다.



