작전에 투입된 해병 실탄 총상 사망…"운전석에서 발견"

<앵커>



인천의 한 해병부대에서 20대 병장이 총기 사고로 숨졌습니다. 수송병이던 이 해병은 임무를 마치고 복귀 중에 사고가 난 것으로 알려졌습니다.



휴일 사건·사고 소식은 김태원 기자가 취재했습니다.



<기자>



오늘(13일) 오전 7시쯤 인천 옹진군 대청도에서 해병 병장 1명이 이마에 총상을 입은 채 발견됐습니다.



사고 해병은 해안 정밀수색작전에 투입된 수송병으로 운전석에 있는 상태였습니다.



출혈이 심했던 이 해병은 응급 처치 후 병원으로 옮기려고 준비하던 중 숨졌습니다.



해병대는 총기 사고와 관련한 탄은 실탄으로 확인됐다고 밝혔습니다.



하지만, 총이 실수로 발사된 것인지를 포함해 정확한 사고 원인은 아직 파악되지 않았다고 밝혔습니다.



경찰과 사고 현장에 도착한 군 수사기관은 유가족이 오는 대로 합동 감식을 진행할 예정입니다.



군은 정확한 사고 경위와 함께, 총기 안전 관리 규정을 제대로 지켰는지 조사하고 있습니다.



---



SUV와 택시의 앞부분이 찌그러져 있습니다.



서울 성동구 성수대교 북단에서 오늘 새벽 한 30대 여성이 음주운전을 하다가 가드레일을 들이받았습니다.



이 사고로 여성이 몰던 차량이 튕겨 나오며 뒤따라오던 택시 2대와 추돌했고, 택시 승객 등 7명이 다쳤습니다.



음주운전을 한 여성의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 파악됐습니다.



---



오늘 새벽 인천 중구의 한 야적장에 주차돼 있던 수출용 중고차에서 불이 나 40여 분 만에 꺼졌습니다.



불이 번지면서 주차돼 있던 차량 23대가 전소됐으나, 인명 피해는 없었습니다.



소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 신세은, 디자인 : 박소연, 화면제공 : 인천소방본부·서울 성동경찰서)