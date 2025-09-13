해병특검, 'VIP 격노' 인정 김계환 내일 네 번째 피의자 조사

▲ 김계환 전 해병대 사령관

채 상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병특별검사팀이 내일(14일) 오전 10시 김계환 전 해병대 사령관을 피의자 신분으로 다시 소환해 조사합니다.김 전 사령관은 지난 7월 7일과 17일에 이어 어제도 피의자 신분으로 조사받았습니다.이번이 네 번째 피의자 소환입니다.김 전 사령관은 채 상병 사망 사건 당시 해병대의 수장으로 해병대 수사단의 초동 수사 결과 보고와 기록 이첩 보류 회수 등 일련의 과정에 관여한 당사자로 직권남용 및 모해위증 혐의를 받습니다.김 전 사령관은 지난 7월 특검 조사에서 'VIP 격노설'에 대해 들은 바가 없다고 진술했습니다.하지만 특검이 구속영장을 청구하면서 그달 22일 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에선 격노 사실을 전해 들었다고 처음으로 인정했습니다.당일 법원은 김 전 사령관의 구속영장을 기각했습니다.특검은 그간 국방부와 해병대 사령부 관계자 조사를 통해 확보한 진술을 토대로 김 전 사령관에 대한 추가 조사를 이어갈 방침입니다.특검은 또, 14일 오후 1시 신범철 전 국방부 차관과 이충면 전 국가안보실 외교비서관을 소환합니다.특검은 해병대 수사단이 채 상병 사건 기록을 경찰에 이첩한 2023년 8월 2일 신 전 차관이 국방부 대책 회의를 하던 중 윤석열 전 대통령과 통화하고 대통령실을 다녀온 이유와 정황을 조사하고 있습니다.신 전 차관은 직권남용 혐의의 피의자 신분입니다.한편 특검은 오늘 오전 9시 송호종 전 대통령경호처 경호부장을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.송 전 부장은 임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 창구로 지목된 '멋쟁해병' 단체대화방 참여자로, 채 상병 사건과 관련해 국회에서 위증한 혐의로 고발됐습니다.