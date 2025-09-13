뉴스

해병특검, 'VIP 격노' 인정 김계환 내일 네 번째 피의자 조사

김지욱 기자
작성 2025.09.13 16:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
해병특검, 'VIP 격노' 인정 김계환 내일 네 번째 피의자 조사
▲ 김계환 전 해병대 사령관

채 상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병특별검사팀이 내일(14일) 오전 10시 김계환 전 해병대 사령관을 피의자 신분으로 다시 소환해 조사합니다.

김 전 사령관은 지난 7월 7일과 17일에 이어 어제도 피의자 신분으로 조사받았습니다.

이번이 네 번째 피의자 소환입니다.

김 전 사령관은 채 상병 사망 사건 당시 해병대의 수장으로 해병대 수사단의 초동 수사 결과 보고와 기록 이첩 보류 회수 등 일련의 과정에 관여한 당사자로 직권남용 및 모해위증 혐의를 받습니다.

김 전 사령관은 지난 7월 특검 조사에서 'VIP 격노설'에 대해 들은 바가 없다고 진술했습니다.

하지만 특검이 구속영장을 청구하면서 그달 22일 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에선 격노 사실을 전해 들었다고 처음으로 인정했습니다.

당일 법원은 김 전 사령관의 구속영장을 기각했습니다.

특검은 그간 국방부와 해병대 사령부 관계자 조사를 통해 확보한 진술을 토대로 김 전 사령관에 대한 추가 조사를 이어갈 방침입니다.

특검은 또, 14일 오후 1시 신범철 전 국방부 차관과 이충면 전 국가안보실 외교비서관을 소환합니다.

특검은 해병대 수사단이 채 상병 사건 기록을 경찰에 이첩한 2023년 8월 2일 신 전 차관이 국방부 대책 회의를 하던 중 윤석열 전 대통령과 통화하고 대통령실을 다녀온 이유와 정황을 조사하고 있습니다.

신 전 차관은 직권남용 혐의의 피의자 신분입니다.

한편 특검은 오늘 오전 9시 송호종 전 대통령경호처 경호부장을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.

송 전 부장은 임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 창구로 지목된 '멋쟁해병' 단체대화방 참여자로, 채 상병 사건과 관련해 국회에서 위증한 혐의로 고발됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지