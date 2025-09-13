"트럼프 정부, 코로나19 백신과 아동 사망 연관성 제기"

도널드 트럼프 미국 행정부 보건 당국이 코로나19 백신을 아동 25명의 사망과 연관시키려 해 과학계의 우려를 사고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 보도했습니다.



워싱턴포스트는 보건 당국이 다음 주 열리는 질병통제예방센터(CDC) 산하 예방접종자문위원회(ACIP) 회의에서 이같은 주장을 펼칠 계획이라고 보도했습니다.



보건 당국이 백신부작용신고시스템(VAERS)에 접수된 아동 사망 보고 사례를 근거로 코로나19 백신과 아동 사망의 인과관계를 주장하려는 것으로 추정됩니다.



워싱턴포스트는 VAERS 데이터를 과학적으로 신뢰하기 어렵다고 지적했습니다.



VAERS는 의료 전문가뿐만 아니라 일반인까지 누구나 신고할 수 있어 내용이 정확하지 않거나 허위 정보가 포함될 수 있기 때문입니다.



CDC조차 이 데이터베이스가 백신이 사망의 원인인지 판단하는 용도가 아니라고 명시하고 있습니다.



CDC는 지난 6월 ACIP 회의에서 코로나19 관련으로 입원했다가 사망한 아동 25명 가운데 백신 접종 대상이었던 16명 중 정해진 일정대로 백신을 모두 맞은 아동은 한 명도 없었다고 발표한 바 있습니다.



이러한 움직임은 '백신 회의론자'인 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관과 마티 마카리 식품의약국(FDA) 국장이 주도하고 있습니다.



케네디 장관은 지난 6월 ACIP 위원을 전원 해임하고 백신 회의론자들을 그 자리에 앉힌 데 이어 'CDC 개혁'에 반대한다는 이유로 수전 모나레즈 CDC 국장까지 해임했습니다.



케네디 장관은 백신이 자폐증을 유발한다고 주장하는 등 의학적으로 입증되지 않은 신념을 자주 주장해 음모론자라는 평가를 받아왔습니다.



마카리 국장은 지난주 CNN과 인터뷰에서 백신 접종 후 발생한 아동 사망 보고서를 조사하고 있다며 "부검 보고서를 검토하고 유가족 인터뷰를 진행 중"이라고 밝혔습니다.



이에 대해 과학계는 코로나19 백신의 안전성에는 문제가 없다며 강하게 반발했습니다.



미국 병원 네트워크 '매스제너럴브리검'의 소아과 의사인 할린 마르와는 최근 데이터를 분석한 결과 "코로나19 백신과 아동 간에는 새로운 안정성 문제가 발견되지 않았다"고 주장했습니다.



코로나19 백신 제조사 모더나 역시 성명에서 "전 세계적으로 10억 회분 이상이 접종됐지만, 미국, 호주, 캐나다, 유럽 등 어느 국가에서도 아동이나 임산부에게서 새롭거나 알려지지 않은 안전성 문제는 확인되지 않았다"고 밝혔습니다.



모더나는 전 세계 연구 결과들이 백신의 이점이 위험보다 훨씬 크다는 사실을 명확히 보여주고 있다고 덧붙였습니다.



CDC에 백신 접종 관련 사항을 권고하는 역할을 하는 ACIP가 트럼프 행정부의 주장을 받아들인다면 백신 정책은 크게 바뀔 수 있습니다.



ACIP는 현재 75세 이상에게만 백신 접종을 권고하되 그보다 젊은 사람들은 의사와 상담 후 결정하도록 하는 방안을 논의하는 것으로 알려졌습니다.



이는 모든 아동에게 백신 접종을 권장했던 기존 정책에서 급격히 후퇴하는 것입니다.



케네디 장관이 해임한 노엘 브루어 전 ACIP 위원은 트럼프 행정부가 코로나19가 초래하는 위험성은 간과하고 백신의 부작용에만 초점을 맞추고 있다며 "미국 정부는 이제 백신에 대한 허위 정보를 조직적으로 유포하고 있다"고 비판했습니다.



