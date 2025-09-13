민주당 "대선 후보 교체 시도가 사법 독립이냐…개혁, 사법부가 자초"

▲ 더불어민주당 정청래 대표

더불어민주당이 대법관 증원 등 자당 사법 개혁안과 관련해 법원이 반발하는 데 대해 "사법개혁은 사법부가 자초했다"고 지적하며 흔들림 없이 추진하겠다는 뜻을 밝혔습니다.정청래 대표는 오늘(13일) 페이스북 글을 통해 "사법 개혁은 사법부가 시동 걸고 자초한 게 아닌가"라며 "다 자업자득이다. 특히 조희대 대법원장"이라고 밝혔습니다.정 대표는 '재판 독립을 보장해야 하고 내란재판부 위헌 여부를 검토하겠다'는 조 대법원장의 발언도 공유한 뒤 "대선 때 대선 후보도 바꿀 수 있다는 오만이 재판 독립인가"라고 반문했습니다.이는 대법원이 6·3 대선을 앞둔 5월 전원합의체를 통해 당시 민주당 대선 후보였던 이 대통령의 공직선거법 사건을 유죄 취지로 파기환송했던 일을 지적한 겁니다.정 대표는 또 자신의 페이스북 글에 대해 국민의힘 장동혁 대표가 "사법부 말살 시도"라고 지적한 데 대해 "사법부 말살은 윤석열이 하는 짓 아닌가. 내란 수괴 피고인 윤석열이나 재판 똑바로 받으라고 전하라"라며 "내란 세력들은 반성과 사과가 없다"고 되받아 꼬집었습니다.그는 또, 일명 '노상원 수첩'을 거론하며 "국민을 겁박하고 죽이려 했던 자들이 누구인지 국민들은 다 안다. 국민들께 진심으로 사과부터 하라. 패륜적 망언을 한 송언석도 사과하라"고 말했습니다.민주당 의원들도 여당의 사법 개혁에 대한 사법부의 우려를 비판하며 개혁 당위성에 힘을 실었습니다.당 사법개혁특별위원장인 백혜련 의원은 "사법 개혁은 시대적 과제이고 반드시 이루어져야 한다"며 "사법 개혁의 열차는 국민과 함께 멈추지 않고 계속 달릴 것"이라고 강조했습니다.강득구 의원은 이 대통령 공직선거법 사건, 윤석열 전 대통령 구속 기간 계산을 문제 삼으며 석방을 결정한 지귀연 판사를 거론하며 "이런 자들이 사법부 독립을 말하니 소가 웃을 일이다. 사법부가 진정 독립을 원한다면 먼저 대선 개입과 정치적 판결에 대해 사과하고 조 대법원장이 사퇴하며 진실을 고백해야 한다"고 주장했습니다.강 의원은 "윤석열 정권 시절 내란과 국정농단에 대해서는 단 한마디도 못 하던 분들이 정작 자신들의 권한이 줄어들까 봐 집단행동을 하는 모습으로 비친다"며 "내란특별재판부는 반드시 설치돼야 한다. 법원은 성역이 아니다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)