'반정부 시위 51명 사망' 네팔, 의회 해산…내년 3월 총선

▲ 현지시간 11일, 네팔 카트만두 소재 교육병원 영안실 밖에서 9월 8일 시위 중 사망한 이들의 가족들이 촛불 추모식에 참여하고 있다.

최근 대규모 반정부 시위로 51명이 숨진 네팔에서 전직 대법원장이 임시 총리로 취임함에 따라 의회는 해산되고 내년 3월 총선이 치러집니다.러시아 관영 리아 노보스티 통신과 로이터 통신 등에 따르면 네팔 대통령실은 하원을 해산하고 내년 3월 5일 총선을 실시할 예정이라고 밝혔습니다.람 찬드라 포우델 대통령은 수실라 카르키 임시 총리의 권고에 따라 이 같은 결정을 했습니다.앞서 네팔 주요 정당과 시위대는 카르키 총리 임명과 하원 해산에 먼저 합의했다고 중국 관영 신화통신은 전했습니다.네팔에서 여성으로는 처음으로 행정 수반이 된 카르키 총리는 내년 총선 전까지 6개월 동안 임시 정부를 이끌게 되며 조만간 신임 장관들을 임명할 것으로 예상됩니다.의원내각제인 네팔에서는 총리가 실권을 갖고, 대통령은 의전상 국가 원수직을 수행하는데, 하원 의원이 275명이고 상원은 59명입니다.카르키 총리는 2016년 7월 여성으로는 네팔에서 처음으로 1년가량 대법원장을 맡았고, 당시 강단 있는 판결로 대중적 지지를 받은 인물입니다.이 때문에 최근 반정부 시위대도 샤르마 올리 총리가 사임하자 임시 정부를 이끌 지도자로 카르키 전 대법원장을 선호했습니다.최근 네팔에서 벌어진 대규모 시위는 정부가 지난 5일 유튜브와 페이스북, 인스타그램, 엑스 등 26개 소셜미디어 접속을 차단한 데 반발해 시작됐습니다.네팔 정부는 가짜 뉴스가 확산한다며 당국에 등록하지 않은 SNS를 사용하지 못하게 했고, 청년들은 온라인에서 벌어지는 반부패 운동을 억누르려는 시도라고 비판했습니다.특히 부패 척결과 경제 성장에 소극적인 정부에 실망한 젊은 층이 대거 이번 시위에 가담하면서 카트만두뿐만 아니라 다른 도시로도 확산했습니다.SNS에서는 사치품과 호화로운 휴가 생활을 과시하는 고위층 자녀들 모습과 생활고에 시달리는 이들을 대조하는 영상이 빠르게 공유돼 젊은 층의 분노를 키웠습니다.네팔 경찰은 지난 8일부터 최루탄을 비롯해 물대포와 고무탄을 쏘며 강경 진압을 했으며 51명이 숨지고 1천300명 넘게 다쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)