국민의힘, 사법 개혁에 "법원을 발아래 두려는 발상…입법 남용"

▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘은 오늘(13일) 더불어민주당의 내란특별재판부 설치 주장과 대법관 증원 등 사법개혁 추진에 대해 "정치적 목적이 다분한 개악"이라고 말했습니다.박성훈 수석대변인은 오늘 논평에서 '사법부는 입법부가 설정한 구조 속에서 판단하는 것'이란 이재명 대통령의 지난 기자회견 발언을 거론하면서 "선출된 권력이 사법부를 통제할 수 있다는 건 사회주의 독재국가 논리와 다를 바 없다"고 지적했습니다.박 수석대변인은 "삼권분립에 서열이 있다는 이 대통령의 위험한 위헌적 사고는 반민주적 선출 독재도 정당화하게 만든다"며 "정치적 계산으로 사법부를 발아래 두겠다는 발상은 삼권분립을 무력화하고 사법의 정치화를 위해 입법을 남용하겠다는 선포"라고 주장했습니다.박 수석대변인은 별도 논평에서 미국에 구금됐던 한국인 노동자들이 귀국한 것과 관련 "사과할 자리조차 성과의 장으로 포장하는 뻔뻔함에 경악을 금치 못할 뿐"이라며 "지금은 자화자찬 성과 쇼를 할 때가 아니라 이 정부의 외교 참사에 대해 진정성 있는 반성과 책임을 보여줄 때"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)