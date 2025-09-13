뉴스

[D리포트] 미국 모든 부대, 내년까지 '저가 드론' 무장…"한국 일본에 우선 배치"

김태훈 국방전문기자
작성 2025.09.13
트럼프 미국 대통령은 지난 6월, '미국 드론의 지배력 강화'란 제목의 '행정명령 14307'을 발동했습니다.

드론의 생산 기반과 생산량을 늘리고, 드론 기술의 수출도 확대한단 겁니다.

한 달 뒤, 헤그세스 미국 국방장관은 전투용 드론 전력을 확충하라고 지시하며, 국방부 본청 건물인 '펜타곤' 앞에서 드론을 띄워놓은 채 배경을 설명했습니다.

[피트 헤그세스/미 국방장관 : 우리의 적들이 수백만 개의 저가 드론을 생산하는 동안, 우리는 관료주의의 늪에 빠져 있었습니다.]

미국의 엔지니어링과 AI 기술로 저가 드론을 미국에서 대량 제작해 내년 말까지 미국산 드론으로 모든 전투부대를 무장시키겠단 겁니다.

[피트 헤그세스/미 국방장관 : 우리는 미국이 만든 다양한 저가 드론으로 전투부대들을 무장할 것입니다.]

9월까지 드론 시범부대를 창설하란 명령도 내렸는데, 특히 한반도를 작전권 안에 두는 미군 인도태평양사령부에 시범부대를 우선 배치하라고 지시했습니다.

일본도 드론 전력 강화에 힘을 쏟습니다.

내년 방위 예산 가운데 약 1조 원을 배정해 중소형 드론으로 적의 함정을 격퇴하는 '다층 연안 방위 체계'를 수립하기로 했습니다.

우리 군의 목표는 '50만 드론 전사' 양성입니다.

내년에 205억 원을 투입해 전투용 드론 1만 1천 대를 도입하고, 전 장병에겐 드론 비행 기술을 필수적으로 교육할 계획입니다.

[안규백/국방장관 : 과감히 (드론의) 손실과 망실을 내도 책임을 지지 않고, 자신감을 가지고 할 수 있는….]

한미일이 소형 저가 드론을 중심으로 드론 전력 강화에 나서면서 방위산업의 새로운 시장이 열리고 있단 분석입니다.

(취재 : 김태훈, 영상취재 : 박진호, 영상편집 : 정용화, 제작 : 디지털뉴스편집부)
