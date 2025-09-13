"오픈AI 유명 연구원 중국 텐센트로 이직…200억 원 보상"

▲ 오픈AI 로고

챗GPT 개발사 오픈AI의 한 유명 연구원이 중국 정보기술(IT) 기업 텐센트로 최근 이직했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.소식통은 오픈AI에서 최근까지 근무한 야오순위 연구원이 텐센트에서 서비스에 인공지능(AI)를 통합하는 업무를 맡는다고 전했습니다.텐센트는 중국 최대 기술·인터넷 기업 중 하나로, 중국에서 가장 많이 사용되는 모바일메신저인 위챗으로 잘 알려져 있습니다.야오순위는 중국 최고 공대인 칭화대를 졸업했으며, 20대 나이로 프린스턴대에서 컴퓨터과학 박사학위를 취득했습니다.이어 구글에서 인턴십을 하고 지난해 6월부터 오픈AI에서 AI 에이전트 연구를 전문으로 근무해 왔습니다.그는 페이스북 모회사 메타가 초지능 연구소를 위해 AI 인재를 대거 강화한 가운데 최고경영자인 마크 저커버그가 영입을 추진한 것으로 알려졌습니다.소식통은 야오순위에게 최대 1억 위안, 195억 원을 제시했다고 밝혔습니다.구체적인 조건은 확인되지 않았습니다.야오순위의 텐센트행은 최근 막대한 자금을 쏟아부으며 AI 인재를 둘러싼 영입 경쟁이 치열한 가운데 전해졌습니다.메타가 오픈AI와 구글, 애플 등 경쟁사로부터 최대 1억 달러에 달하는 연봉 패키지를 제시하며 50여 명의 AI 인재를 대거 스카우트한 가운데 다른 AI 기업들도 AI 인재 경쟁에 나서고 있습니다.특히, 야오순위의 텐센트 이직은 미국 AI 업계에서 중국으로 옮겨간 가장 주목할 만한 사례 중 하나라고 블룸버그 통신은 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)