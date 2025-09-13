뉴스

레알 마드리드 주축 센터백 뤼디거, 허벅지 근육 부상으로 이탈

이성훈 기자
작성 2025.09.13 10:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
레알 마드리드 주축 센터백 뤼디거, 허벅지 근육 부상으로 이탈
▲ 프로축구 레알 마드리드의 센터백 안토니오 뤼디거

스페인 프로축구 레알 마드리드의 주축 센터백 안토니오 뤼디거(32)가 왼쪽 허벅지 부상으로 전열에서 이탈했습니다.

레알 마드리드 구단은 뤼디거가 왼 다리 대퇴직근을 다쳐 당분간 경기를 뛸 수 없게 됐다고 13일(한국시간) 밝혔습니다.

구단은 뤼디거의 복귀까지 걸리는 시간에 대해서는 언급하지 않고, 추가 검진을 받을 예정이라고만 전했습니다.

뤼디거는 9월 A매치 기간 독일 국가대표로 소집돼 2026 북중미 월드컵 유럽예선 두 경기를 모두 소화했습니다.

독일은 슬로바키아와의 A조 5차전에서 0-2로 패했고, 뤼디거는 이 경기에서 풀타임을 소화했습니다.

독일이 3-1로 이긴 북아일랜드와의 6차전에서는 뤼디거가 선발 출전해 후반 37분까지 뛰었습니다.

뤼디거는 지난 4월에도 무릎 부상으로 상당 기간 경기에 나서지 못했습니다.

반월상 연골이 부분 파열돼 수술을 받았고, 6월에 치러진 2026 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵에서 복귀했습니다.

올 시즌 라리가에서 3전 전승으로 선두를 달리는 레알 마드리드는 이날 오후 11시 15분 레알 소시에다드를 상대로 4라운드를 치릅니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지