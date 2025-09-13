강릉 오봉저수지 저수율 52일 만에 상승…해갈엔 부족

▲ 13일 가뭄으로 메마른 강원 강릉시 오봉저수지 상류에 비가 내리며 물이 흐르고 있다.

강원 해안과 산간 지역을 중심으로 100㎜ 이상의 많은 비가 내리면서 극심한 가뭄을 겪는 강릉의 오봉저수지 저수율이 소폭 상승하고, 인제 현리교에는 홍수주의보가 내려졌습니다.강원지방기상청에 따르면 어제부터 내린 비로 오전 10시 현재 속초 노학 140㎜, 양양 100㎜, 강릉 91.5㎜, 춘천 75㎜, 인제 69.5㎜, 원주 57.5㎜, 화천 44.5㎜, 평창 39㎜ 등의 강수량을 기록했습니다.극심한 가뭄을 겪는 강릉 오봉저수지 영향권의 경우 강릉 닭목재 80.5㎜, 강릉 왕산 74㎜, 강릉 도마 70.5㎜의 강수량을 기록했습니다.강릉에 일 강수량 기준 강수량이 30㎜를 넘긴 것은 지난 7월 15일(39.7㎜) 이후 60일 만입니다.이에 따라 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 오봉저수지의 저수율은 오전 10시 기준 12.1%로(평년 71.4%) 전날보다 0.6%포인트 상승했습니다.해갈에 이르기에는 턱없이 부족하지만, 저수율이 상승한 것은 7월 23일 이후 52일 만입니다.애초 예상한 최대 강수량 60㎜를 넘긴 데다, 비가 저수지에 유입되는 시간이 다소 걸리는 것을 고려하면 저수율은 점차 오를 것으로 전망됩니다.강릉 지역에 비가 내리면서 지역 소셜미디어에 상수원 오봉저수지 모습을 올리는 등 간절함을 담은 소식을 릴레이식으로 전하는 등 반가워했습니다.시민들은 "차창에 흘러내리는 빗물도 아깝네요", "많은 비가 올 것으로 예상되니 안전에 유의하기를 바란다는 재난 문자가 이렇게 반가울 줄이야"라며 간절한 마음을 비 소식과 함께 올렸습니다.강원도소방본부는 이번 비가 내일 새벽까지 이어질 것으로 예보되자 이날 하루 운반급수를 중단하기로 했습니다.강원 영북지역을 중심으로 많은 비가 내리면서 인제군 기린면 현리교 지점에 홍수주의보가 내려지고 국립공원 탐방로 등이 통제됐습니다.한강홍수통제소는 오전 7시 40분을 기해 인제군 현리교 지점에 홍수주의보를 발령했습니다.오전 10시 현재 현리교 수위는 2.05m로, 홍수주의보 수위 1.8m를 넘었습니다.인제군 현리교 지점의 홍수경보 수위는 2.3m, 홍수 재난 심각 단계 수위는 2.7m지만 점차 유량이 줄면서 수위는 낮아지는 상태입니다.강원특별자치도소방본부에 따르면 오늘 비 피해 신고 건수는 강릉 1건(배수), 영월 1건(나무전도)등입니다.강원도와 각 지자체는 호우에 따라 국립공원 탐방로 24곳, 둔치주차장 4곳 등을 통제했으며, 산사태 취약지역을 중심으로 예찰 활동을 강화하고 있습니다.양양군 평지, 고성군 평지, 속초시 평지, 강릉시 평지, 강원 중부 산지, 강원 북부 산지에는 호우주의보가 발효 중입니다.일부 지역을 중심으로 내일 새벽까지 이어질 것으로 예보됐으며, 예상 강수량은 강원 산지·남부 내륙 20∼70mm, 강원 중·북부 내륙 5∼40mm입니다.(사진=연합뉴스)