[자막뉴스] "어이 파시스트! 잡아봐" 저격범 로빈슨은 상위 1% 성적 우수자

도널드 트럼프 미국 대통령의 지난해 대선 승리에 기여한 유명 우익 활동가 찰리 커크를 총격 살해한 용의자가 결국 체포됐습니다.



트럼프 대통령은 12일(현지시간) 폭스 뉴스에 출연한 자리에서 "종교인과 용의자의 아버지 등이 체포를 돕는 데 관여했다"며 "용의자와 매우 가까운 사람이 그를 신고했다"고 전했습니다. 그러면서 "그가 사형 선고를 받기를 바란다고 말했습니다.



유타주 당국과 FBI는 이후 기자회견에서 용의자인 22세 남성 타일러 로빈슨을 전날 체포했다고 공식 발표했습니다.



사건이 발생한 유타주 스펜서 콕스 주지사는 용의자 로빈슨이 지인에게 커크 암살 사실을 털어놨고, 그 지인이 지역 보안관에게 신고하면서 검거가 이뤄졌다고 밝혔습니다.



로빈슨의 가족이 로빈슨의 근래 동향에 대해 "최근 몇 년간 정치적 성향이 강해졌다. 특히 커크를 향해 맹비난을 퍼부었다"고 진술한 내용을 전했습니다.



범행 현장에서 발견된 탄피에는 "어이 파시스트. (총알을) 잡아봐" 라는 문구가 새겨져 있었다고 콕스 지사는 소개했습니다.



아울러 미국 좌파들에게 인기 있는 이탈리아 노래 제목인 '벨라 치아오'도 새겨져 있었습니다.



[스펜서 콕스/유타 주지사 : 로빈슨은 (가족 식사 때) 찰리 커크가 유타 밸리 대학에 온다는 이야기를 꺼냈습니다. 그러면서 왜 커크를 싫어하는지, 또 그의 관점이 왜 마음에 들지 않는지에 대해 이야기했습니다. 가족 중 한 명은 또 '커크는 증오로 가득 차 이를 퍼뜨리고 있었다'고 말했습니다."]



CNN 방송은 두 명의 소식통을 인용해 "체포된 남성이 그의 아버지에게 자신이 총격범이라고 자백했다"며 "그의 아버지는 당국에 알리고 체포될 때까지 붙잡아놓겠다고 말했다"고 전했습니다. 용의자인 로빈슨이 학업 우수자였던 사실도 알려지고 있습니다.



CNN은 소셜미디어 게시물을 토대로 로빈슨이 우수한 고등학교 학업 성적으로 유타주립대학에 장학금을 받고 입학했다가 한 학기 만에 중퇴했다고 보도했고, USA투데이는 2020년 로빈슨의 어머니가 올린 게시물에서 대학 입학 시 제출한 그의 입학시험 점수가 36점 만점에 34점으로 돼 있는데, 이는 전체 응시자의 상위 1%에 해당하는 점수라고 설명했습니다.



* 해당콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.



(취재 : 심우섭, 영상편집 : 박진형, 제작 : 디지털뉴스편집부)