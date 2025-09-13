'케데헌' OST '골든', 영국 싱글 차트서 통산 6주째 1위

▲ 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙의 ''골든'(Golden)이 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 통산 6주째 1위를 기록했습니다.오피셜 차트에 따르면 '골든'은 올리비아 딘의 '맨 아이 니드'(Man I Need)와 사브리나 카펜터의 '티어스'(Tears)를 제치고 1위를 유지했습니다.'골든'은 영화 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'가 부른 노래로, 한국계 미국인인 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 노래를 불렀습니다.93위로 처음 싱글 차트에 진입한 '골든'은 31위, 20위, 9위, 4위, 1위, 2위 이후 이번 주까지 5주 연속 1위를 차지했습니다.이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 4주째 1위를 기록 중입니다.오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서는 '골든'과 함께 애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 '사자 보이즈' 노래 '소다 팝'(Soda Pop)이 4위, '유어 아이돌'(Your Idol)은 7위에 올랐습니다.걸그룹 트와이스의 정연, 지효, 채영이 부른 '테이크다운'(Takedown)은 24위를 차지하며, 오리지널사운드트랙 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했습니다.