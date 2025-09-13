주유소 기름값 5주 연속 하락…"다음 주 소폭 오를 듯"

▲ 주유소 기름값

국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 5주 연속 동반 하락했습니다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 둘째 주(7∼11일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.7원 내린 1천659.7원입니다.지역별로 가격이 가장 높은 서울의 판매가격은 전주 대비 1.4원 하락한 1천720.7원, 가격이 가장 낮은 대구는 1.2원 내린 1천629.3원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천669.5원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천632.2원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.7원 내린 1천530.2원을 기록했습니다.이번 주 국제유가는 국제에너지기구(IEA) 등 주요 기관의 세계 석유 공급과잉 전망으로 하락했으나, 중동을 비롯한 지정학적 불안 요인이 하락 폭을 제한했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 전주보다 0.5달러 내린 70.0달러였습니다.국제 휘발유 가격은 0.1달러 하락한 79.3달러, 국제 자동차용 경유 가격은 0.6달러 오른 88.8달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.대한석유협회 관계자는 "최근 국제유가와 환율이 상승한 영향으로 다음 주에는 국내 주유소 기름값이 소폭 상승할 가능성이 있다"고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)