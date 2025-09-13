강릉에 단비 내렸지만…해갈엔 턱없이 부족

▲ 13일 가뭄으로 메마른 강원 강릉시 오봉저수지 일원에 비가 내리자 시민들이 우산을 쓰고 바라보고 있다.

오늘(13일) 강원지역은 20∼80mm, 많은 곳은 100mm 이상의 비가 내리고, 호우특보가 발효된 지역은 시간당 20mm 안팎의 천둥과 번개를 동반한 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.오늘 아침 8시 현재 전날부터 누적 강수량은 내륙 지역 경우 홍천 대곡초 109.5㎜, 양구 용하 86.5㎜, 춘천 북산 74.5㎜, 횡성 72.0㎜, 원주 문막 69.5, 평창 봉평 67.5㎜입니다.산지 경우 미시령 112.0㎜, 양양 영덕 110.0㎜, 속초 설악동 106.5㎜, 강릉 연곡면 97.0㎜, 강릉 성산 67.0㎜, 대관령 58.1㎜ 강수량을 기록했습니다.해안은 속초 노학 125.5㎜, 양양 하조대 99.5㎜, 북강릉 92.9㎜, 동해 43.5㎜, 삼척 등봉 37.5㎜ 등입니다.극심한 가뭄을 겪는 강릉 오봉저수지 영향권의 경우 강릉 닭목재 56.5㎜, 강릉 도마 55.5㎜, 강릉 왕산 51.0㎜의 강수량을 기록했으나, 해갈에는 턱없이 부족한 실정입니다.강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 오봉저수지의 저수율은 오전 8시 기준 11.8%로(평년 71.4%) 전날보다 0.3% 포인트 오르는 데 그쳤습니다.강원지방기상청은 오늘 강원도 대부분 지역에 비가 내리겠고, 14일 새벽까지 이어지는 곳이 있겠다고 예보했습니다.예상 강수량은 강원산지·남부내륙 20∼70mm, 강원중·북부내륙 5∼40mm입니다.현재 횡성·평창·정선 평지, 강원 산지(태백 제외), 강원 중·북부 동해안에 호우주의보가 내려져 있습니다.강원지방 기상청은 "오늘 오전까지 매우 강하고 많은 비, 돌풍과 천둥·번개가 예상되니 안전에 유의해야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)