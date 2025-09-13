[날씨] 충청·강원·전북 호우주의보…'침수 피해' 주의

<앵커>



오늘(13일) 새벽 충남 당진에 시간당 87mm의 극한 오후가 쏟아진 가운데 비구름이 점차 동쪽으로 이동하고 있습니다. 가뭄이 심한 강릉에는 단비가 되겠지만, 현재 충청과 강원, 전북에 호우주의보가 발령 중입니다. 자세한 날씨, 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주시죠.



<기자>



현재 강원과 충청, 호남 지역에 호우주의보가 이어지고 있습니다.



충청 이남 해안가와 제주에는 강풍 특보까지 내려져 있는데요.



현재 가장 강한 비구름대가 전북 지역을 지나며 시간당 40mm 안팎의 매우 강한 비가 내리고 있습니다.



현재까지 누적 강수량도 확인해 보시면 충남 당진은 170mm 이상 큰 비가 내렸고 가뭄이 극심했던 강릉에도 67mm 정도의 비가 흠뻑 내렸습니다.



앞으로 오후까지 강한 비가 집중되겠습니다.



충남과 전북에 최대 150mm 이상, 전남 서부에도 120mm가 넘는 큰 비가 내려 침수 피해가 없도록 각별히 주의하셔야겠고 서울은 5에서 10mm 정도의 약한 비가 내리다 잦아들겠습니다.



현재 기온을 확인해 보시면 서울이 20.6도 가리키고 있고요.



낮 기온은 대구가 31도까지 오르겠습니다.



오늘 밤이면 비는 대부분 잦아들겠습니다.



다음 주는 수요일에 전국에 비 소식이 있습니다.