멕시코 대통령 "한국, 우리와 관세 논의 원해…중국과는 내주 대화"

▲ 이재명 대통령과 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령

멕시코 정부가 한국과 중국 등 새로운 관세 부과·인상 예정국과의 통상 협의를 통해 세부 사항을 조율하겠다는 뜻을 12일(현지시간) 밝혔습니다.클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 아침 정례 기자회견에서 "관세 인상은 강압적 조처가 아니며, 특정 국가를 겨냥한 것도 아니다"라며 "한국은 우리와 관세 논의를 원하고 있다"고 말했습니다.멕시코 대통령은 "중국과는 다음 주에 협상단 간 논의가 있을 것"이라며 "우리가 계획하고 있는 관세 정책에 대한 주제로 대화가 오갈 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.멕시코 정부는 17개 전략 분야에서 자동차 및 자동차 부품, 철강 및 알루미늄, 플라스틱, 가전, 섬유 등 1천463개 품목을 선정해 세계무역기구(WTO) 규정에 저촉되지 않는 범위 안에서 최대치의 관세를 차등해 부과할 예정입니다.멕시코 정부는 현재 0∼35%대 품목별 관세율을 최대 50%까지 상향하기로 했습니다.관세 부과 대상국은 FTA를 체결하지 않은 국가로, 멕시코를 대(對)중남미 최대 교역국(2023년 기준 76조원 상당)으로 둔 한국도 해당합니다.한국과 멕시코는 기본 프레임워크인 투자보장협정(2000년)을 맺고 있으며, 2006년께부터 FTA 관련 협의를 이어왔으나 현재는 관련 논의 자체가 교착 상태에 있습니다.한국은 멕시코와 같은 믹타(MIKTA) 회원국이라는 점에 근거해 접점 마련 여지는 있습니다.믹타는 공공이익 증대에 기여하려는 5개국 간 협의체입니다.한국과 멕시코, 인도네시아, 튀르키예, 호주로 구성돼 있습니다.한국 정부는 별도로 다자간 자유무역협정(FTA)인 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 긍정적으로 검토하는 상황이다. 멕시코는 CPTPP 12개 회원국 중 하나입니다.앞서 전날 셰인바움 대통령은 "한국과 중국 등 대사에게 이번 조치가 멕시코 경제 강화 방안과 관련된 것임을 설명하고 있다"며 "우리는 관련 국가들과의 갈등을 원하지는 않는다"고 말한 바 있습니다.주멕시코 한국대사관 역시 멕시코 당국과 접촉하고 있다고 전했습니다.현지에 진출한 한국 기업들은 산업별 진흥 프로그램(PROSEC)과 마킬라도라 수출 서비스산업 진흥 프로그램(IMMEX) 등에 기반한 현재의 인센티브를 유지하기를 원하는 입장입니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)