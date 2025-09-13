가족 품으로 돌아온 316명…'미 구금' 8일 만에 귀국

<앵커>



미국 이민 당국에 의해 강제로 억류됐다 풀려난 우리 국민 316명이 어제(12일) 오후 전세기를 타고 귀국했습니다. 춥고 열악한 구금시설을 견뎌내며 8일 만에 가족의 품으로 안전하게 돌아온 것입니다.



첫 소식 김진우 기자입니다.



<기자>



어제 오후 3시 23분, 우리 국민 316명과 외국인 14명을 태운 대한항공 전세기가 인천국제공항에 착륙했습니다.



미국 애틀랜타 공항을 떠난 지 15시간 만으로, 체포돼 구금된 지 8일 만에 고국 땅을 밟게 됐습니다.



전세기가 착륙하자 마스크를 착용한 근로자들이 비행기 밖으로 하나 둘 빠져나옵니다.



[강훈식/대통령실 비서실장 : 고생하셨습니다.]



일등석에 탑승했던 임산부 1명을 포함한 근로자들은 장기간 비행에 다소 피곤해 보였지만 모두 건강에 문제가 없는 것으로 파악됐습니다.



입국장에서는 주변에 손을 들어 인사하고 취재진 질문에 답하기도 했습니다.



[(집에 가서 뭐 하고 싶으세요?) 밥 먹어야죠. 따뜻한 밥.]



[(한국 오시니까 어떠세요?) 좋습니다.]



[(집에 가서 뭐 하고 싶으세요?) 샤워부터 해야죠.]



이후 공항 주차장으로 이동해 기다리던 가족들과 반갑게 상봉했습니다.



[이승희/귀국 근로자 : 가족 봐서 많이 행복합니다. 가족이 제일 보고 싶었죠. 행복해요, 지금. (가족들한테 기다리느라) 고생했다고 전해주고 싶습니다.]



[귀국 근로자 : 거기(폭스턴 구금 시설) 조금 많이 춥고 힘들긴 했는데 지금은 일단 한국에 와서 기쁜 마음뿐입니다.]



LG 에너지솔루션 측은 근로자들이 일상에 안정적으로 복귀하는 것을 돕는 데 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



[김동명/LG에너지솔루션 대표 : 구금됐던 모든 분이 안전하게 귀환하신 걸 기쁘게 생각합니다. 안정적인 복귀를 할 수 있도록 끝까지 지원을 아끼지 않을 것입니다.]



어제 입국장에는 무장한 미국 이민세관단속국 요원과 트럼프 대통령의 얼굴을 합성한 풍자 사진이 등장하기도 했습니다.



