트럼프, 이민 단속 확대 의욕 넘치지만 구금시설 '포화'

▲ 조지아주 포크스턴 이민세관단속국 구금시설

미국 도널드 트럼프 행정부가 불법 이민자를 최대한 많이 잡으려고 단속을 확대하고 있지만 이들을 수용할 시설이 포화 상태라고 미국 언론이 보도했습니다.폴리티코는 12일(현지시간) 트럼프 행정부가 최근 보스턴과 시카고에서 이민법 집행 작전을 개시하는 등 단속을 확대하고 있지만 체포한 이들을 수용할 침대 수가 제한됐다고 보도했습니다.행정부의 국경 안보 정책을 총괄하는 이른바 '국경 차르'인 톰 호먼은 지난 9일 백악관에서 기자들을 만나 "우리의 수용 능력이 거의 찼다"면서 "우리는 매일 침대를 늘리고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 연방정부의 이민 단속을 돕지 않는 이른바 '피난처 도시'(sanctuary cities)에 법 집행 요원을 증원하겠다고 말해왔습니다.트럼프 대통령 측이 꼽는 '피난처 도시'는 뉴올리언스, 포틀랜드, 보스턴, 시카고 등이며, 이들 도시의 시장 등 수뇌부는 민주당 소속입니다.그러나 폴리티코는 이민 당국이 이들 도시에서 많은 사람을 체포할 경우 수용 시설 부족이라는 제약에 직면한다고 지적했습니다.올해 8월 말 기준 이민 당국에 장기 구금된 인원은 6만 1천 명이 넘지만, 정부가 보유한 침대 수는 6만 5천 개에 미치지 못합니다.반면 전임 바이든 행정부 말기에 ICE에 구금된 인원은 약 3만 9천 명이었습니다.트럼프 행정부의 한 당국자는 이민 단속 확대를 두고 "시기가 흥미롭다. 왜냐면 우리는 체포된 사람을 전부 수용할 침대가 없다"라고 말했습니다.이런 상황에서 국토안보부(DHS)는 공화당 주도로 통과된 '하나의 크고 아름다운 법'에 책정된 450억 달러(약 62조 원)를 사용해 내년까지 전국 수용 시설을 확대하고 침대 수를 2배로 늘리려고 합니다.DHS는 공화당 소속 주지사들과 협력해 텐트 시설을 세우고, 지역 교도소를 활용할 계획입니다.트리샤 매클로플린 DHS 대변인은 DHS가 구금 시설을 불법 체류자 일평균 10만 명을 수용할 수 있는 규모로 확장하고 8만 개의 침대를 새로 확보하는 게 목표라고 말했습니다.다만 침대를 늘린다고 모든 문제가 해결되는 게 아닙니다.시카고가 위치한 일리노이주의 경우 불법 체류자를 대상으로 한 사설 구금시설을 허용하지 않기 때문에 시카고에서 체포한 이들을 다른 지역의 구금시설로 이송해야 하는 어려움이 있습니다.이날 워싱턴포스트(WP)는 이민 당국이 워싱턴DC에서 너무 많은 사람을 체포한 탓에 북부 버지니아주에 있는 구금 시설이 심각하게 포화했다고 보도했습니다.이 시설은 체포된 이들의 사진을 찍고, 지문을 채취해 신원을 확보한 뒤 석방하거나 장기 구금시설로 이송할 용도로 원래 사용됐기 때문에 침대가 없습니다.그러나 이민 당국이 이곳에 사람들을 장기 수용하면서 수백 명이 여러 밤을 바닥에서 지내고, 충분한 식사를 공급받지 못하고 있다고 이민 변호사들이 WP에 전했습니다.이민 당국은 구금된 이들에게 추방 동의 서류에 서명하라고 요청하면서 그렇게 하지 않으면 수개월 더 구금될 위험이 있다고 압박했다고 일부 변호사는 말했습니다.(사진=연합뉴스)