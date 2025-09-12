예루살렘 부근서 아랍계 남성이 흉기 테러…2명 부상

▲ 현지 시간 12일 흉기 테러가 발생한 추바 키부츠의 호텔

이스라엘 예루살렘 서쪽의 추바 키부츠(집단농장)에서 흉기 테러가 발생했다고 와이넷, N12 등이 12일(현지 시간) 보도했습니다.현지 경찰과 구조당국에 따르면 이날 추바 키부츠의 한 호텔에 괴한이 침입해 식당 주방에 있는 칼을 집어들고는 아랍어로 "알라후 아크바르"(신은 위대하다)라고 외친 뒤 식당에 있던 투숙객들을 상대로 흉기를 휘둘렀습니다.공격받은 2명이 다쳤으며 이 가운데 50대 남성은 중상입니다.용의자는 당시 현장에 있던 비번 경찰관에 체포됐습니다.요르단강 서안 팔레스타인 지역인 동예루살렘의 슈아파트 마을 출신의 42세 아랍계 남성으로 약 10년 전 안보 관련 범죄를 저지른 이력이 있는 것으로 조사됐습니다.경찰은 이번 사건과 연관된 용의자 3명을 추가로 붙잡아 신문하고 있습니다.지난 8일에도 예루살렘 북쪽 라모트 교차로 부근 정류장에서 요르단강 서안 출신 남성 2명이 버스에 총을 쏴 6명을 살해한 뒤 현장에서 사살됐습니다.당시 팔레스타인 무장정파 하마스의 알카삼여단이 배후를 자처하고 나섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)