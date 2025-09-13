[SBS 경제탈곡기] '한국인 대거 구금' 트럼프, 후회는 커녕…한국 옥죄는 '벼랑 끝 협상' 본격 시작? ft. 김혜욱 뉴욕주 변호사

1. ‘조지아주 한국인 대규모 구금 사태’... “미국에서도 처음 보는 사상 초유의 일”



2. 헬기·장갑차까지 투입된 ‘한국인 구금’... 트럼프의 승인 이후 작전 개시?



﻿3. 트럼프, 계산법이 다르다... “‘벼랑 끝 협상’ 전략 또 발휘된 것”



4. “첨단 제조업을 부활시키겠다면서”... 트럼프, 미국 내 역풍 맞았다고 볼 수 있을까?



﻿5. 미국이 원하는 ‘첨단 제조업’ 두루 갖춘 나라, 한국에 유독 집중될 문제?



6. 한국 첨단 제조업 공장 미국행 늘며 “조만간 터질 일이었어요”



7. 이 정도 규모의 대미 투자를 일으킨다? “처음부터 미 정부와 협상했어야 합니다”



﻿8. “트럼프 대통령, ‘행정 명령’ 또 하나 내놓을 가능성이 큽니다”



모두의 가슴을 철렁하게 했던 '조지아주 한국인 대규모 구금 사태'가 일주일 만에 근로자들의 무사 귀환으로 일단 한 페이지를 넘겼습니다. 트럼프 대통령이 (한국은 물론이고) 이 정도의 미국 내외 비판을 예상하지 못하고 다소 '후회'하는 것처럼 보인다는 분석도 일부 나왔습니다. 하지만 정작 트럼프 행정부는 우리 국민들을 전세기에 태워보내자마자 '고강도 관세 압박'에 나서고 있습니다.



"트럼프가 위축되다뇨? 전혀요. 이 정도 반발은 다 계산한 거죠." 도대체 미국 정부, 진짜 속셈은 무엇일까. 김혜욱 뉴욕주 변호사 겸 미국 이민변호사 협회 회원과 SBS <경제탈곡기>가 탈.탈. 털어봤습니다!