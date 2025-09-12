옥태훈·이상희, 신한동해오픈 골프 2R 1타 차 공동 2위

▲ 옥태훈

이미지 확대하기

옥태훈과 이상희가 신한동해오픈 2라운드에서 공동 2위에 올랐습니다.옥태훈은 인천 잭니클라우스 골프클럽 코리아에서 열린 대회 이틀째 2라운드에서 7언더파 65타를 기록했습니다.중간 합계 8언더파 136타가 된 옥태훈은 이상희 등과 함께 선두에 1타 뒤진 공동 2위가 됐습니다.옥태훈은 올해 한국프로골프, KPGA 투어에서 KPGA 선수권과 군산 CC오픈을 제패했으며 대상 포인트, 상금, 평균 타수 등 주요 부문 1위를 달리고 있습니다.2022년 아시안투어에서 1승을 따낸 옥태훈은 KPGA 투어와 일본프로골프투어, 아시안투어가 공동 주관하는 이번 대회에서 KPGA 투어 3승, 아시안투어 2승째를 바라보게 됐습니다.이상희도 이날 6타를 줄이며 공동 2위에 이름을 올렸습니다.2017년 GS칼텍스 매경오픈에서 투어 4승을 달성한 이상희는 8년 4개월 만에 5승 달성에 도전합니다.아시안투어에서 뛰는 스웨덴의 비에른 헬그렌이 이날 하루에 8타를 줄이며 9언더파 135타, 단독 선두에 올랐습니다.옥태훈, 이상희와 같은 공동 2위에는 나가노 류타로, 요시다 다이키 등 일본 선수 2명이 함께 포진했습니다.1라운드 공동 선두였던 양지호는 이날 7타를 잃는 난조 속에 컷 탈락했습니다.(사진=신한금융그룹 제공, 연합뉴스)