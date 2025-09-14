박명수, '주 4.5일제' 논의에 "인구도 없는데 줄이면 어떡하냐"…네티즌 반응 엇갈려

방송인 박명수가 주 4.5일제 도입 논의와 관련해 부정적인 견해를 드러냈다.



12일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 고정 게스트 전민기는 "21년 만에 금요일 점심 퇴근을 할 수 있는 주 4.5일제 논의가 활발해지고 있다"며 최근 흐름을 소개했다.



뉴스를 소개한 전민기는 "우리나라 연평균 근로시간이 OECD 평균보다 185시간 더 많다"며 "코로나19 이후 확산된 유연근무·원격근무가 제도 논의에 영향을 줬고, 국민 61%가 도입에 찬성한다"고 전했다.



이에 박명수는 "예전에는 토요일에도 오전까지 일했다. 힘들긴 했지만 열심히 살았기 때문에 지금이 있는 것"이라며 "인구도 없는데 근로 시간을 더 줄이면 어떡하느냐"고 우려를 표했다.



이어 "회사에서 허비하는 시간을 줄이면 된다. 우리는 프리랜서라 추석에도 일한다. 기업이 살아야 우리도 사는 것 아니겠냐"며 "경기가 좋지 않은 상황에서 충분한 논의와 합의가 필요하다"고 강조했다.



방송 이후 온라인 반응은 엇갈렸다. 일부 네티즌은 "프리랜서로 일하면서 노동자 입장을 아냐"라며 비판적인 반응을 보였다. 반면 "다양한 의견이 있을 수 있다"는 시각도 제기되며 찬반 여론이 나뉘었다.



사진=백승철 기자







