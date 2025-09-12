'흐름을 바꾼' 손흥민…다시 MLS서 골 사냥

<앵커>



축구대표팀에서 펄펄 난 뒤, LA FC로 복귀한 손흥민 선수가, 최고 스타 메시처럼 '집중 조명'을 받고 있는데요. 이번 주말 리그 2호 골에 대한 기대감도 커지고 있습니다.



태극마크를 달고 월드컵 공동 개최국 미국과 멕시코를 상대로 잇따라 득점포를 터트린 손흥민은, 이번 A매치 기간 가장 돋보인 'MLS 스타' 중 하나였습니다.



리그 사무국은 "새로운 슈퍼스타 손흥민이 두 경기에서 결정적인 차이를 만들었다"면서 베네수엘라전 멀티 골을 터트린 아르헨티나 메시와 함께 '활약상'을 집중 조명했습니다.



LA FC로 돌아간 손흥민이 밝은 표정으로 훈련에 합류한 가운데, 체룬돌로 감독도 큰 기대감을 드러냈습니다.



[체룬돌로/LA FC 감독 : (대표팀에서) 손흥민이 굉장히 잘했다고 생각합니다. 우리 팀에서도 계속 득점해 줬으면 좋겠네요. 변화는 필요 없습니다.]



미국 무대 입성 후 전성기 기량을 되찾은 손흥민은, 나이를 잊은 슈퍼스타, 40살 호날두, 38살 메시와 비교에는 손사래 치면서도, 다시 찾은 골 감각을 최대한 이어가겠다고 다짐했습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 그분(호날두와 메시)들은 너무나도 축구계의 한 역사를 쓰신 분들이기 때문에 (비교할 수는 없고), 저도 팬분들하고 한 약속이 있으니까 멋진 골들로 오랫동안 만나 뵐 수 있었으면 좋을 것 같습니다.]



손흥민은 모레 산호세 원정에서 A매치 포함 3경기 연속골이자, 리그 2호 골을 정조준합니다.



