강원도 찾아간 이 대통령…"군사보호구역 규제 풀어야"

이재명 대통령이 오늘(12일) 강원도를 찾아 지역 발전 방안 등을 논의하는 지역 주민 간담회를 가졌습니다. 이 대통령은 이 자리에서 강원 지역의 군사보호구역에 대해 꼭 필요한 곳 말고는 규제를 풀어주면 좋겠다고 말했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



호남, 충청, 영남에 이어 강원도 춘천에서 열린 이재명 대통령의 타운홀 미팅.



이 대통령은 군사시설 보호구역이 많은 강원도의 상황을 언급한 뒤, 규제 때문에 강원도민이 특별한 희생을 치르고 있다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 휴전선 접경지역은 엄청난 규제를 가하지 않습니까? 강원도의 접경지대에 사는 게 죄인인 거죠. 누가 뭐 거기서 태어나고 싶었답니까?]



이 대통령은 군 규제를 더욱 과감히 풀어나가겠다고 밝혔고, 행사에 동석한 안규백 국방부 장관은 작전성 검토의 필수적인 요소를 제외하고는 풀 수 있는 건 풀겠다고 화답했습니다.



이에 이 대통령은 "군사시설 보호구역 해제가 강원도 규제 해제의 핵심"이라고 거듭 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 꼭 필요한데 말고는 다 풀어주면 좋겠다고 생각이 드는데, 규제 해제 부분은 좀 더 속도를 내주시면 좋겠어요.]



정부는 강원도의 자연환경과 K팝 공연 시설 등을 묶어 새로운 관광 벨트를 조성하겠단 구상도 내놓았습니다.



[최휘영/문화체육관광부 장관 : 강원도와 지자체, 문체부 간의 정기 협의체를 만들어서요. 새로운 사업들을 아주 공격적으로 발굴해 나가겠습니다.]



간담회가 끝난 뒤, 이 대통령은 강원도 화천군에 있는 최전방 부대를 방문했습니다.



강릉 가뭄에 따른 여파가 장병들에게도 영향을 미치는지 등을 점검하고, 비무장지대 인근을 둘러보며 우리 군의 대비 태세를 확인했습니다.



(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 전민규)