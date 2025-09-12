뉴스

급수 예정이라더니 느닷없이 단수…강릉시민 혼란 가중

SBS 뉴스
작성 2025.09.12 21:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

길어지는 가뭄에 강릉 시민들 불편은 갈수록 더 커지고 있습니다. 수돗물을 공급하기로 한 시간에 갑자기 물이 안 나오는 등 언제 단수될지 모르는 혼란스러운 상황이 계속되는 가운데, 강릉의 주요 상수원의 저수율은 11%대까지 떨어졌습니다.

G1 방송 송혜림 기자입니다.

<기자>

아파트 제한 급수가 이뤄진 지 일주일째.

저수조 용량이 100톤 이상인 아파트 단지를 대상으로 하루 평균 물 사용량을 절반 이상 줄였기 때문입니다.

단지마다 단수와 급수를 반복하다가 저수조 수위계가 20% 미만으로 떨어지면 물탱크를 채웁니다.

[강릉 ○○아파트 관리사무소 관계자 : (안내문에) 이틀 삼일이면 물이 끊긴다. 최대한 무조건 아껴 써 달라. 그리고 물 받아놓지 말아달라 (안내를 했습니다.)]

아파트마다 형편에 맞게 물을 공급하다 보니 단수 시간이 제각각입니다.

또, 물 사용량이 갑자기 증가해 저수조 수위가 빠르게 낮아지면, 예정된 단수 시간보다 일찍 공급을 중단하면서 생기는 불편도 이만저만이 아닙니다.

[강릉 ○○아파트 주민 : 저녁에 1시간 반이 나오는 줄 알고 왔는데 와서 보니 저녁에 물이 안 나온다고 그래서 못 썼거든요. 저희같이 일을 땀을 흘리고 하는 직장에서 씻지도 못하고 잘 수도 없는 상황이고.]

일부 아파트는 저층과 고층 간 수압 차이도 불편을 초래합니다.

[강릉 ○○아파트 주민 : 매일 1시간 나오는데 오전 1시간 오후 1시간이라고 했는 데 그것도 계속 지연이 되어서 난리고 12층까지는 물이 올라오지도 않고.]

현 가뭄 상황에서는 이같은 불편이 상당 기간 계속될 수밖에 없는 실정입니다.

강릉시는 오는 18일부터 2차 생수 배부에 나섭니다.

1차 때보다 양을 늘려 한 명당 2리터 생수 12개를 보급합니다.

(영상취재 : 권순환 G1 방송)

G1 송혜림
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지