KT 소액결제 문의 9만여 건…숨은 피해 커지나

▲ KT 서비스프로덕트본부장 김영걸 상무가 9월 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 열린 소액결제 피해 관련 기자 브리핑에서 고객보호 조치사항에 대해 발표하고 있다.

KT에 접수된 무단 소액결제 관련 고객 문의가 9만여 건에 달하는 것으로 집계되면서 추가 피해 우려가 제기됩니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 황정아 의원실이 KT로부터 제출받은 자료에 따르면, 전날 오후 6시 기준 언론보도 등에 따른 소액결제 관련 키워드로 KT에 들어온 고객 문의는 9만 2천34건입니다.이는 지난해 휴대전화 소액결제 시장 전체 민원 접수(1만 5천44건)보다 약 6배 많은 수치입니다.KT가 전날 발표한 자체 조사 결과에 따르면 파악된 피해자는 278명, 결제 취소를 포함한 피해액은 약 1억 7천만 원입니다.회사 측은 불법 초소형 기지국(펨토셀) 접속 회선을 통한 ARS 인증으로 상품권 결제가 이뤄진 사례들을 추출했다고 설명했습니다.다만 빗발치는 고객 문의 수를 고려할 때 추가 피해자가 나올 가능성이 있다는 지적도 있습니다.황 의원 측은 앞서 지난달 27일부터 열흘간 소액결제 이용자 수와 이용 금액 등의 관련 자료를 요청했으나, KT는 지난 10일 "월별로 관리 중이라 정확한 현황을 즉시 추출하지 못한다"는 취지로 답변한 것으로 알려졌습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)