[8뉴스 예고] 미 구금 한국인 316명 무사 귀국

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 미 구금 한국인 316명 무사 귀국



미국 이민 당국에 일주일간 구금됐다가 풀려난 한국 노동자 316명이 오늘(12일) 오후 인천공항에 도착했습니다. 강훈식 대통령 비서실장은 더 빨리 고국에 모시지 못해 송구하다며 비자 및 체류 시스템 개선을 적극 추진하겠다고 밝혔습니다.



2. 러트닉 "한국, 협정 수용하거나 관세 내야"



이런 가운데 러트닉 미 상무장관이 한국은 미국과 합의를 수용하던지 관세를 내야 한다며 우리나라를 강하게 압박했습니다. 대통령실은 국익을 최우선으로 협상해 나가겠다고 밝혔습니다.



3. 조희대 "재판 독립 보장"…전국법원장회의 개최



조희대 대법원장이 민주당의 사법 개혁 움직임에 재판의 독립이 확고히 보장돼야 한다며 국회와 소통해 올바른 길을 찾겠다고 말했습니다. 전국 법원장들은 오늘 회의를 열고 내란특별재판부 설치 문제 등에 대한 대응 방안을 논의하고 있습니다.



4. 강릉에 드디어 단비…내일까지 최대 60mm



극심한 가뭄으로 재난사태까지 선포된 강원 강릉에 오늘 밤부터 내일까지 최대 60mm의 단비가 내립니다.



자세한 내용은 잠시 후 8시 뉴스에서 전해드립니다.