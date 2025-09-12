'특검법 규탄' 국회서 대규모 집회…국민의힘 "정치보복의 도끼"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 12일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 '야당 탄압 독재정치 규탄대회'에서 발언하고 있다.

국민의힘은 오늘(12일) 오후 2시, 국회 본청 앞 계단에서 '야당탄압 독재정치 규탄대회'를 열었습니다.규탄대회엔 국민의힘 소속 의원 및 당원 등 1만 5천 명이 참석했다고 당은 설명했습니다.이들은 '야당탄압 독재정치 정치 보복 규탄한다', '야당 말살 특검 악법 대통령은 거부하라'와 같은 문구가 적힌 손팻맛을 들고 구호를 외쳤습니다.연단에 오른 국민의힘 장동혁 대표는 이른바, 삼통 분립론을 언급하고 그 배후로 민주당 강성 지지층을 지목했습니다.장 대표는 "용산의 대통령 이재명, 여의도 대통령 정청래, 충정로 대통령 김어준. 그러나 대한민국에 보이지 않는 대통령은 개딸"이라고 말했습니다.미국 이민 당국의 한국인 구금 사태와 관련된 발언도 이어갔는데, 장 대표는 "국민 손발이 묶여도 말 한마디 못 하면서 안에선 정치보복의 도끼를 휘두르고 있다"며 "밖에 나가서 신나게 얻어터지고 집에 돌아와 가족에게 식칼을 휘두르는 꼴이다. 이건 나라도 아니다"라고 비난했습니다.송언석 원내대표도 3대 특검법 수정 합의가 파기된 것과 관련해 민주당 정청래 대표를 겨냥해 "참으로 몰염치한 사람"이라며 "강성 당원이 반대한다고 약속을 하루아침에 손바닥 뒤집듯 엎는 당 대표를 인정할 수 있느냐"고 비판했습니다.국민의힘은 국회 규탄대회가 끝난 뒤 용산 대통령실 앞으로 이동해 '정치보복 불법 특검 규탄대회'도 연이어 열었습니다.(사진=연합뉴스)