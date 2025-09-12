우크라이나, 러시아 석유 수출 거점에 드론 공습

▲ 젤렌스키 우크라이나 대통령

우크라이나가 러시아 석유 수출 거점인 발트해 연안 레닌그라드주 프리모르스크를 드론으로 공습했다고 로이터통신 등이 보도했습니다.레닌그라드 주지사 알렉산드르 드로즈덴코는 밤사이 프리모르스크항에 정박 중인 선박과 석유 펌프 시설에 불이 났지만 선박 침몰이나 기름 유출 우려는 없으며 이 지역에서 30대 넘는 드론이 격추됐다고 밝혔습니다.러시아 국방부는 밤사이 전국에서 우크라이나 드론 221대를 격추했다고 밝혔습니다.상트페테르부르크 인근 항구도시 프리모르스크는 핀란드만과 발트해를 거쳐 러시아산 석유를 수출하는 기지입니다.시베리아산 석유를 발트해 항구로 옮기는 발틱송유관시스템(BPS)의 종착지이기도 합니다.블룸버그통신에 따르면 지난달 프리모르스크에서 선적된 원유가 하루 115만 배럴, 디젤유는 하루 33만 배럴이었습니다.우크라이나 매체 키이우인디펜던트는 러시아 민간 석유기업 루코일이 스몰렌스크주에 운영하는 시설도 드론 공격을 받았다고 전했습니다.우크라이나는 최근 러시아의 전쟁자금 수입과 전선 연료 공급을 차단하겠다며 에너지 시설을 자주 공습하고 있습니다.지난달에는 동유럽으로 석유를 나르는 드루즈바 송유관을 공습해 헝가리와 슬로바키아에 석유 공급이 일시적으로 끊겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)