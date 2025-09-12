[자막뉴스] 복당해달라는 조국에 "정중히 사양"…이준석 "3차 가해"

당내 성비위 사건 대응을 비판하며 탈당한 강미정 전 조국혁신당 대변인이 '다시 대변인으로 활동해 달라'는 조국 비상대책위원장의 요청을 거절했습니다.



강 전 대변인은 오늘(12일) 오후 페이스북에 글을 올려 "다시 권유해주신 데 대해서는 감사드리며 그 뜻을 정중히 사양한다"고 밝혔습니다.



강 전 대변인은 "최근 일부에서 제기되고 있는 복당 권유와 관련해 말씀드린다. 제 의사는 이미 충분히 밝힌 바 있으며 복당은 고려하지 않고 있다"고 말했습니다.



이어 "특히 피해자들과 함께해 온 강미숙 당 여성위원회 고문에 대한 모욕적이고 부당한 언행은 즉시 멈춰주시길 바란다"며 "피해자와 그 조력자를 향한 공격은 피해자 보호 기반을 무너뜨리는 또 다른 2차 가해이며, 이는 결코 용인될 수 없다"고 전했습니다.



앞서 조국혁신당은 언론 공지를 통해 조국 비대위원장이 강 전 대변인이 다시 대변인으로 활동하길 원한다는 입장을 일관되게 갖고 있다며, 복당을 요청했습니다.



이를 두고 개혁신당 이준석 대표는 페이스북 글을 통해 "당내 성 비위 사건을 폭로하며 탈당 선언한 강미정 전 대변인에 대한 회유 시도"라며, "탈당을 보류하게 하고 원하는 당직이 있으면 다 고려하겠다는 회유 시도 자체가 3차 가해, 그 제안을 언론에 흘려 정치적으로 활용하려 한 것은 4차 가해"라고 비판했습니다.



강 전 대변인은 지난 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "당은 성비위 피해자들의 절규를 외면했다. 그 사이 피해자들은 당을 떠나고 있다"며 탈당을 선언한 바 있습니다.



